Sudamericano sub 20: Colombia será la sede del torneo

La selección uruguaya que dirige Diego Forlán disputará la competencia que va del 22 de enero al 7 de febrero en busca de uno de los cuatro cupos directos al Mundial 2027.

La Conmebol anunció que Colombia será la sede del Sudamericano sub 20 de 2027. El torneo se disputará entre el 22 de enero y el 7 de febrero. Otorga cuatro cupos y medio para el Mundial de la categoría, que será en Azerbaiyán y Uzbekistán del 17 de setiembre al 9 de octubre.

Para el Sudamericano las selecciones se dividirán en dos grupos de cinco, donde los tres mejores avanzan a la ronda final. De ese hexagonal, los cuatro primeros sacan boleto directo a la cita mundialista y el quinto avanza a un repechaje.

En esa repesca participarán, además del quinto de la Conmebol, una selección europea, una asiática y una de Oceanía. Se jugará semifinal y final en una sede neutral y solamente el campeón clasifica al Mundial, siendo el país 24 en llegar a la competencia máxima.

Todavía no está la fecha del sorteo de la fase de grupos, pero Colombia trae buenos recuerdos para Uruguay, ya que allí se disputó el Sudamericano de 2023, donde la celeste terminó en el segundo lugar, con la misma generación que luego conquistó el Mundial gracias al gol de Luciano Rodríguez en la final frente a Italia, en Argentina.

Uruguay fue ocho veces campeón sudamericano, la última fue en 2017, en Ecuador. Brasil es el más ganador en esta competencia con 13 títulos. Chile, Venezuela, Bolivia y Perú son las cuatro selecciones que nunca ganaron el certamen.