Con todo listo en California, el juego de las estrellas tendrá una gran transformación: dejará de ser un partido entre Este y Oeste para ser un minitorneo internacional.

El show está por comenzar. Y en California, ahí sí saben de shows. El domingo en el Intuit Dome –estadio moderno que se estrenó en 2024 y tiene capacidad para 18.000 espectadores y es la casa de Los Angeles Clippers– será el NBA All-Star Weekend 2026. No uno más, sino uno diferente, que apuesta a ser recordado como el que cambió la lógica del “partido de las estrellas”.

Para poner en contexto, de pique hay un giro de 180 grados: no será el típico partido entre conferencias, Este contra Oeste. Ahora la NBA implementó una especie de minitorneo, digamos, internacional: son tres equipos (ver recuadro), dos de ellos con jugadores estadounidenses, el USA Stars, USA Stripes (stars, estrellas; stripes, barras, en clara alusión a la bandera), y otro con jugadores extranjeros llamado Team World –que tal vez no sea solo un equipo, sino una declaración de principios; por un lado, por la cantidad de jugadores provenientes de Europa, África y Latinoamérica que están siendo figuras, y por otro, como demostración de internacionalismo en la coyuntura actual de Estados Unidos–.

Más allá de esto, el cambio de formato responde a la pérdida de entusiasmo en los últimos All-Star, tanto de los jugadores como de los espectadores. Este último hito se transformó en decisivo: la NBA busca atrapar a la audiencia –se estima que el All-Star llega a más de 200 países– como en sus mejores años. Si tomamos en cuenta los últimos tres All-Star, han tenido aproximadamente cinco millones de espectadores, que aunque parece un número gigante, es la mitad (o menos, en algunos casos) de lo que ostentó a principios del siglo XXI.

El formato tendrá cuatro minipartidos de 12 minutos cada uno. El primero será a las 22.00 de nuestros relojes: USA Stars-Team World. El segundo partido lo jugarán el ganador del primero ante Stripes. El tercer partido será una especie de revancha para el que pierda el juego inicial, enfrentándose ahora ante los Stripes para cerrar el triangular, y luego se sabrá cuáles son los dos equipos (por partidos ganados o diferencia de puntos en caso de triple empate) que disputarán la final en el último choque. Con esta se espera que los partidos no sean una doma en la que superaban los 200 puntos por equipo –goleados pero sumamente aburridos, sin marca ni juego físico y solo con la intención de tirar al aro–.

El plan completo

Si estos partidos entre las máximas figuras serán todos el domingo –seguramente la final sea en horarios de lunes para Sudamérica–, no será la única actividad del All-Star Game, que, si bien cambiará de formato, mantendrá otros eventos característicos, como los concursos de triples, las hundidas y el –no tan nuevo– Shooting Stars, además de los dos partidos que se jugaron el viernes, el de jugadores jóvenes y novatos, y el de celebridades –porque, se sabe, les gusta el show–.

El cronograma para este sábado arrancará a las 22.00, primero con las habilidades, luego con la competencia de triples y cerrará con el campeonato de hundidas.

Entre los tripleros se destacan Damian Lillard –está lesionado, pero se tiene fe para tirar de tres porque quiere el triplete: es el actual bicampeón–, Devin Booker, Donovan Mitchell, Norman Powell y un novato que puede se sensación: Kon Knueppel.

El concurso de hundidas –volcadas o mates, según la preferencia– tendrá a cuatro jugadores, todos jóvenes pero con mucha actitud –o sea, salto, agresividad, elasticidad– para destacarse en el rubro: Jaxson Hayes, Keshad Johnson, Carter Bryant y Jase Richardson (hijo de Jason Richardson, ganador de la competencia en dos oportunidades).

Extiende el récord

En cuanto a la atracción principal del evento, el All-Star Game, muchos flashes estarán con el inoxidable LeBron James, quien participará en el juego de las estrellas por vigesimosegunda vez. La primera vez que fue seleccionado fue en 2005, cuando vestía la casaca de Cleveland Cavaliers. El jugador que hoy defiende a Los Angeles Lakers (su tercer club fue Miami Heat) hace unos años superó al histórico Kareem Abdul-Jabbar, que participó en 19 ocasiones.

Los equipos USA Stars USA Stripes Team World Scottie Barnes Jaylen Brown Giannis Antetokounmpo Devin Booker Jalen Brunson Deni Avdija Cade Cunningham Stephen Curry (no jugará por lesión) Luka Dončić Jalen Duren Brandon Ingram (reemplaza a Curry) Nikola Jokić Anthony Edwards LeBron James Jamal Murray Chet Holmgren Kawhi Leonard Alperen Şengün (reemplaza a Shai Gilgeous-Alexander) Jalen Johnson Donovan Mitchell Pascal Siakam Tyrese Maxey Norman Powell Karl-Anthony Towns (8 jugadores) (8 jugadores) Victor Wembanyama Entrenador: JB Bickerstaff (DET) Entrenador: Mitch Johnson (SAS) Entrenador: Darko Rajaković (TOR)

