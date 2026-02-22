El olimareño, tras quedarse con la clásica carrera de Carnaval y por haber ganado la Vuelta el año pasado, ingresó en un selecto grupo de diez corredores que ganaron las dos grandes de Uruguay.

Anderson Maldonado completó otra página dorada de su historia: tras una gran semana, se alzó con la victoria en la clasificación general de la 54ª edición de Rutas de América. El olimareño del Náutico Boca del Cufré ganó prácticamente de punta a punta: en la etapa 3 se quedó con la malla líder, la ratificó en la ascensión al Salto del Penitente en la etapa siguiente, y no la soltó más. Le dieron guerra, pero no pudieron con él. Y tampoco con su equipo, que por lejos fue el mejor de la carrera, corriendo muy bien en lo colectivo, pero a la vez con destacadas individualidades.

Ratificando la historia

La etapa 3 fue una carrera que terminó en un embalaje de casi 30 ciclistas. Anderson no ganó en el sprint, lo hizo uno de sus mejores escuderos, Leonel Rodríguez –por cierto, a la larga se quedó con el premio a la regularidad–, pero le sacó ventaja a su hermano Ignacio, que por haber pinchado cerca del final terminó a casi 50 segundos y por eso perdió la malla líder.

Por las características de ambos, estaba todo dado para que la etapa 4, que tenía la subida al Salto del Penitente –ocho kilómetros de ascensión con los últimos dos bien empinados– fuera el escenario donde se podía decidir Rutas de América, más allá de que faltaran tres etapas para el cierre. Y de hecho fue clave, porque Anderson se mostró muy firme y cuando tuvo que meter piernas para trepar lo hizo de gran manera para quedarse con la etapa y dejar a su hermano en segundo lugar. Así ganó el campeón.

Entre los grandes

No hay que olvidar que Anderson Maldonado es el vigente ganador de la Vuelta Ciclista del Uruguay, logro que defenderá en la próxima Semana de Turismo. Pero hay un logro que eleva aún más su momento en el ciclismo uruguayo: el olimareño es el décimo ciclista que logra ganar las dos carreras importantes del país.

Hay pocos lugares para los elegidos, y ahora Anderson comparte vitrina con Federico Moreira, Milton Wynants, Eduardo Trillini, José Asconeguy, Gustavo Figueredo, Javier Gómez, Carlos Alcántara, Néstor Pías y Jorge Giacinti, únicos con el doblete de las grandes de nuestro ciclismo –habría que sumar a quienes ganaron las Mil Millas Orientales, carrera predecesora de Rutas, y la Vuelta Ciclista: Atilio Francois, Aníbal Donatti, Juan Bautista Tiscornia, Walter Moyano, René Deceja, Tomás Correa y Ruben Vasco Etchebarne–.

Otros premios

El Náutico Boca del Cufré, dirigido por el gran Jorge Giacinti, fue el ganador de Rutas por equipo, una tabla en la que prácticamente no dio alternativas al resto. Además, Leonel Rodríguez ganó el premio regularidad y Pablo Bonilla fue el mejor sub 23, como para reflejar el poderío del Náutico.

Para los demás quedaron el premio de la cima y el premio sprinter. El primero fue para Lisandro Bravo, argentino que defendió al Cerro Largo, mientras que el segundo lo ganó Roderyck Asconeguy (Dolores Cycles).

Clasificación general individual Pos. Nombre Equipo Dif. 1 Anderson Maldonado Náutico Boca del Cufré -- 2 Pablo Bonilla Náutico Boca del Cufré +00:00:12 3 Ignacio Maldonado Armonía Cycles +00:00:44 4 Lucas Gaday Dolores Cycles +00:01:22 5 Alejandro Quilci Alas Rojas de Santa Lucia +00:02:15 6 German Fernández Dolores Cycles +00:02:32 7 Sergio Fredes Punta del Este +00:02:51 8 Ignacio Negrín Douglas Gilles +00:03:53 9 Roderyck Asconeguy Dolores Cycles +00:05:16 10 Lisandro Bravo Cerro Largo +00:05:59

Clasificación por equipos Posición Equipo Tiempo Dif. 1 Náutico Boca del Cufré 63:11:17 -- 2 Dolores Cycles 63:15:56 +00:04:39 3 Alas Rojas 63:33:48 +00:22:31

Clasificación por puntos Pos. Nombre Equipo Puntos 1 Leonel Rodríguez Náutico Boca del Cufré 56 2 Lucas Gaday Dolores Cycles 52 3 Pablo Bonilla Náutico Boca del Cufré 51

Premio de la Cima Pos. Nombre Equipo Puntos 1 Lisandro Bravo Cerro Largo 15 2 Mateo Mascaraña Alas Rojas de Santa Lucía 10 3 Federico Clara Punta del Este 7

Premio Sprinter Pos. Nombre Equipo Puntos 1 Roderyck Asconeguy Dolores Cycles 18 2 Federico Clara Punta del Este 14 3 Matías Gómez San Antonio 6

.