El equipo local dominó las jugadas claras, que no fueron muchas, mientras que el sastre tuvo con qué contestar.

Cerro empató 1-1 con Boston River en su casa del Tróccoli por la cuarta fecha del Torneo Apertura. El equipo local dominó en la primera mitad, y podría decirse que a lo largo de los 90 minutos. Aunque el partido fue deslucido, la pasión con la que jugaron fue el atractivo. Primero fue Agustín Miranda que probó desde lejos para el local y avisó. Minutos después, pero antes de los 10, Alejo Machelli abrió el score. Fue en un centro abierto de Nahuel Soria que encontró al volante entrando desde la medialuna, sin marca. Con un certero cabezazo marcó el primero y puso la pelota debajo de la camiseta en conocido gesto de embarazo. Dedo en la boca y dedicatoria para dejar a su cuadro más cómodo.

Foto: María Vivanco

El Boston no le encontró la vuelta hasta el cierre del primer acto. Israel Damonte caminó a un costado, fue y volvió buscando la respuesta. Cerro estaba mejor parado. Leandro Suhr probó de lejos y fue la primera del sastre. Miranda volvió a exigir a Fagúndez. Pero Suhr, por insistencia, encontró el empate antes del cierre. Aquello le permitió a Gastón Ramírez soltarse, encontrarse con Agustín Amado, la llave que Damonte estaba buscando.

Foto: María Vivanco

En el segundo tiempo, el equipo de Nelson Abeijón, empujado por su gente, volvió a ensayar jugadas de pizarrón. Con la pelota quieta pudo meterlo a Boston, que supo otra vez replegarse en los primeros minutos. El partido entró en una especie de meseta, pero en la tribuna siguieron al mismo ritmo. Cuando los de Boston se juntaron, la movieron, pero Cerro siempre se mostró sólido. Se condensó cuando tuvo que hacerlo y supo entregarle el balón a su rival.

Fue en los pies de Facundo Muñoa, cuando ingresó, que Boston River encontró lo que Damonte replicaba con sus brazos. Pero con la pieza de Jairo Amaro que jugó Abeijón, el equipo villero renovó las intenciones de quedarse con el partido. El encuentro se animó con la variable del tiempo. Una de Nahuel Soria movió a Fagúndez, otra de Agustín Amado hizo lo propio con Fabrizio Correa.

Foto: María Vivanco

Cerro volvió a refrescarse en el banco, y Tiago Rijo, en la primera que tuvo, no festejó por centímetros. Por momentos se volvió entrecortado el encuentro. Ninguno quería perder, pero a los dos les servía ganar. Cada cual con su librito cosecharon un punto que harán valer al final, o sabrán sufrir, según lo que alcancen cumplir de sus objetivos. Pero eso es una abstracción a esta altura. La última la tuvo Cerro, pero Fagúndez, con una acrobacia, le dijo que no a Machelli, que volvía a escabullirse en el área. Fue empate a un gol, finalmente, la noche del viernes en el Cerro de Montevideo.

