Ronald Araújo, Marc Casadó, Raphinha y Marcus Rashford, el 28 de enero, en el Camp Nou. Foto: Lluis Gene / AFP

El blaugrana ganó 2-1; el uruguayo anotó el segundo tanto a la salida de un tiro de esquina.

Comenzaron los cuartos de final de la Copa del Rey en España. Barcelona venció 2-1 a Albacete, equipo que venía de eliminar a Real Madrid en octavos. El blaugrana se impuso de visitante en un partido en el que colocó titulares y suplentes.

Lamine Yamal colocó el primero, culminando con remate cruzado una gran jugada colectiva. En el segundo tiempo, Ronald Araújo amplió la diferencia de cabeza tras un córner que llegó desde la izquierda. Sobre el final descontó Javier Moreno.

El zaguero uruguayo fue titular y capitán en Barcelona, y fue sustituido a los 78 minutos. Tras el partido, declaró: “Estoy muy feliz, contento por estar trabajando bien. Este gol es muy importante para mi confianza”.

El riverense fue a abrazar al entrenador Hansi Flick cuando anotó el gol, y el director técnico lo elogió en conferencia de prensa: “Para él es todo paso a paso, eso es lo más importante. Ha marcado un gol muy importante y eso puede ayudarle a tener más confianza y creer más en sí mismo”.

Barcelona jugará el sábado a las 12.15 con Mallorca por La Liga española, donde es líder con 55 puntos, uno más que Real Madrid.

Siguen los cuartos de final de la Copa del Rey

Hoy a las 17.00 habrá dos partidos. Valencia recibe a Athletic Club y Alavés, del volante uruguayo Carlos Protesoni, chocará ante Real Sociedad. El gran partido de cuartos va el jueves a las 17.00 entre Betis y Atlético de Madrid, de José María Giménez.

En caso de empate, los partidos tendrán alargue, y si persiste la igualdad habrá penales.