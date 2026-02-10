Los torneos avanzan y este miércoles se conocerá quiénes definen en el Sur y en el Este.

Para que fuera Nuestro Mundial el campeonato del interior, la Copa Nacional de Selecciones, primero hubo una construcción de décadas, de contiendas, jerarquización y prestigio que sedimentaron y solidificaron esta idea. Es por eso que el Litoral –ahora con su ramal Litoral Norte–, el Sur y el Este son justas tan trascendentes en los veranos de nuestras vidas. Se va armando la cosa y ya hay semifinalistas en el Litoral y Litoral Norte, y en las vueltas de los cuartos de final del Sur y del Este se conocerán también los candidatos a llegar a la final de los torneos.

Sacate la radio del oído que ya clasificamos

Casi a las 23.30, en el Atilio Paiva Olivera de Rivera, Diego Rodríguez, en el último minuto del partido, logró empatar el clásico con Rivera y terminó colocando a Tacuarembó entre los mejores cuatro del Litoral Norte. El Tacua igualó 1-1 y alcanzó su tercer punto –y por tanto tercer empate– de la fase inicial, y así, con ese gol agónico, terminó consiguiendo la cuarta plaza de semifinalista por diferencia de goles, dado que consiguió la misma cantidad de unidades que Artigas (3), que esa noche perdió en Salto 5-0 y quedó con -6 en su diferencia de goles, frente al -2 que tiene Tacuarembó. De orejita parada contra la radio estaban los sanduceros, que en esta última fecha habían quedado estancados en 4 puntos sin poder jugar porque tenían fecha libre y esperaban resultados, como los que se dieron, para pasar a las semifinales.

Salto, el único invicto de la más novel confederación, cerró su primera fase con 10 puntos en cuatro presentaciones, Rivera fue segundo con 7 unidades, Paysandú fue tercero con 4 y Tacuarembó cuarto con 3.

Ahora en semifinales jugarán, desde el próximo fin de semana, Salto ante Tacuarembó, primero en el Goyenola y la vuelta en el Dickinson, mientras que en la otra llave estarán Rivera y Paysandú, con sus grandes estadios como escenarios de la definición del finalista, primero en el estadio Artigas y la revancha en el Paiva Olivera.

Despedida con victoria

El Litoral definió el sábado su último cupo de semifinalista del más longevo campeonato de selecciones de Uruguay y uno de los más viejos de América, dado que su primera edición se disputó en 1922.

Ya estaban definidos Río Negro y Nueva Palmira, y solo restaba saber quién era primero y quién segundo en el grupo A –spoiler alert: el domingo perdieron los dos de visita y quedaron como estaban los fraybentinos–, y Guichón, que definía de local ante Liga Agraria de Salto, ya tenía uno de los dos lugares del B. El segundo cupo estaba entre Liga Agraria y Bella Unión, pero increíblemente Bella Unión, que debía ganar por goleada para intentar desplazar a los salteños, no pudo llegar a jugar porque Vichadero anunció que no se presentaría y OFI suspendió el partido. Bella Unión, para llegar a semifinales, debía sumar una decena de goles de diferencia y esperar que Liga Agraria no sumara, pero no pudieron salir a la cancha y el equipo naranjero entró al Municipal de Guichón ya con la clasificación en el bolsillo. Guichón terminó primero en el grupo y Liga Agraria segundo.

Ahora, en semifinales, los guichonenses se enfrentarán a los palmirenses, que terminaron segundos porque, ya clasificados y jugando con un equipo alternativo en Young, cayeron 3-1. El partido de ida se jugará en el Evelio Isnardi de Nueva Palmira, y la revancha y decisión de finalista será en Guichón.

La otra llave quedó conformada por Río Negro, que en el clásico cayó como visitante en el Köster de Mercedes 1-0, y Liga Agraria. Los mercedarios, los últimos campeones del Litoral, se despidieron del campeonato con una victoria 1-0 con gol del jugador del pueblo, Walter Domínguez, que anotó para la despedida de un equipo que solo sumó vueltas olímpicas en las dos últimas temporadas; con Javier Pica Pérez fue campeón del interior en 2024 y del Litoral en 2025. Esta llave se inicia sobre el césped sintético del Juan José Vispo Mari, en Salto, y la revancha será de cara al río Uruguay en el Liebig’s de Fray Bentos.

Triunfazos de Colonia y Florida

El Sur tuvo el sábado los partidos de ida de sus falsos cuartos de final, dado que son tres llaves en las que avanzarán este miércoles los tres ganadores y el de mayor puntaje o mejor diferencia de goles entre los perdedores. Por ahora hubo ganadores en los tres partidos de ida, con un triunfo de visitante: el de Florida, de manera agónica, en San Gregorio de Polanco 3-2; una trascendente victoria de Canelones ante el multicampeón San José 1-0 en el Eduardo Martínez Monegal de Canelones, y un gran triunfo casi con póliza de clasificación de Colonia del Sacramento, que sorpresivamente goleó 4-1 a Durazno en el Alberto Suppici de la capital coloniense. Los albiazules llegarán este miércoles al Landoni de Durazno con la posibilidad de perder hasta por tres goles y poder seguir rumbo al título.

No es la misma condición la de Florida, pero es bueno el futuro de la albirroja en tanto su triunfo de visitante, con tres goles anotados, le da posibilidades reales de seguir, además de que un empate en el Campeones Olímpicos –o, claro, otra victoria– lo deja en semifinales.

Por el resultado y hasta por la propia potencialidad de los rivales, la serie más compleja en cuanto a la proyección de resultados es la que se definirá en el –rehabilitado para San José– Casto Martínez Laguarda, adonde los josefinos, después de haber jugado todos sus partidos en el Adelaido Camaití de Libertad, volverán para tratar de dar vuelta la serie ante Canelones.

Todos los partidos se jugarán este miércoles a las 21.30, y las semifinales se armarán con el mejor ganador –el que sume más puntos y goles en la llave– ante el mejor perdedor y los otros dos ganadores en el otro.

Maldonado casi adentro

En el Este se jugaron los cuatro partidos de ida de los cuartos de final, y la ventaja, proyectándose ya casi como posible semifinalista, la consiguió la selección de la Liga Mayor de Maldonado, que sigue con su puntaje perfecto tras siete encuentros, y esta vez, en la ida de los cuartos de final, le pasó por arriba a Santa Clara de Olimar en Santa Clara, 5-0, y se llevó para San Carlos, donde este miércoles se juega la revancha, un 99,9% de su cupo de semifinalista. Maldonado es la selección que más y mejor rendimiento ha tenido de las 35 que hace un mes comenzaron a jugar Nuestro Mundial: ganó los siete encuentros, en los que marcó 19 goles y recibió solo dos.

La de la Liga Mayor de Maldonado no fue la única victoria de visitante en las idas de los cuartos de final, dado que sus vecinos de Zona Oeste de Maldonado consiguieron un trascendental triunfo 2-1 en el Sobrero de Rocha ante la selección local. Los rochenses empezaron ganando, pero los de Piriápolis y Pan de Azúcar consiguieron cambiar el destino del juego con goles de Álvaro Rodríguez y el Tanque Martín Lazo.

Otra gran sorpresa fue el triunfo de Canelones del Este, que de local en el Hugo Rava de Empalme Olmos, la cancha de Ferrocarrilero, derrotó 1-0 y le sacó el invicto a Cerro Largo. Ahora deberá sostener esa ventaja en el Ubilla de Melo, donde volverá a ser local la albiceleste arachana después de haber jugado sus primeros partidos en los Salesianos.

El domingo se jugó el último partido de los de ida, y ante una muy buena entrada de público, en el Centro Empleados de Comercio de Treinta y Tres, la roja del Olimar consiguió una enorme victoria 2-1 sobre Lavalleja. Treinta y Tres abrió el marcador por intermedio de Diego Sosa, lo empató Emiliano Segovia, pero lo remató Mateo Silva cerca del final.

Este miércoles, con todos los partidos jugándose a las 21.45, se definirán las llaves para conocer a los cuatro semifinalistas. El ganador jugará con el de Maldonado-Santa Clara, y la otra semifinal se armará con los vencedores de Zona Oeste-Rocha y Cerro Largo-Canelones del Este.