A contrarreloj y con firmas de último minuto, el miércoles 25 se bajó la persiana de transferencias. Presentamos la lista completa de incorporaciones para la Liga AUF Uruguaya.

El 25 de febrero se cerró el mercado de pases del fútbol uruguayo. La historia recién se volverá a abrir en la mitad de 2026. Ahora, la danza de nombres llegó a su fin. Los 16 equipos pusieron sus cartas sobre la mesa, cada uno dependiendo de sus posibilidades y realidades –el marco económico también jugó su partido en el período–, y el resultado son planteles que mezclan la experiencia de figuras consagradas que regresan al país con la apuesta por jóvenes talentos que buscan su oportunidad. En un mercado que se caracterizó por la alta rotación –sin ir más lejos, hay equipos que renovaron casi la totalidad de su 11 titular–, el cierre de este período de pases marca el inicio de la batalla táctica en el césped, sin rodeos.

A partir de ahora solo se podrán sumar jugadores que hayan quedado libres el 31 de diciembre hasta el inicio de las últimas tres fechas de este certamen corto. Habrá alguna novedad, pero no serán muchas. Con el cierre administrativo efectivizado, los cuerpos técnicos continuarán ajustando sus piezas para competir de la mejor forma: la integración de los futbolistas que llegaron sobre la hora será clave en estas fechas que corren, donde el margen de error es escaso y la adaptación inmediata suele marcar la diferencia entre pelear en la zona alta o quedar relegado.

Más allá de los nombres, la realidad se verá en la cancha. Por lo pronto, estos son los nuevos rostros de cada equipo en el Apertura 2026.

Las altas

Albion: José Álvarez y Francisco Ginella (Defensor Sporting), Hernán Toledo (Deportivo Maldonado), Álvaro López (Plaza Colonia), Matías de los Santos (Nacional), Francisco Couture (Deportivo LSM), Danilo Lerda (Atenas de San Carlos), Lucas Rodríguez Trezza (San Miguel, Argentina), Briam Acosta (Copiapó, Chile), Agustín Pereira (Racing), Tobías Figueroa (Antofagasta, Chile), Pablo González (Macará, Ecuador), Agustín Vera (Nacional).

Boston River: Gastón Ramírez (Miramar Misiones), Franco Pérez (Rentistas), Agustín Aguirre (Nueva Chicago, Argentina), Francisco Bonfiglio (Miami FC, Estados Unidos), Lautaro Vázquez (Cerro Largo), Jair González (Deportivo Morón, Argentina), Leandro Suhr (Sarmiento de Junín, Argentina), Juan González (Atlético Tucumán, Argentina), Gonzalo Reyna (Racing, Argentina), Francisco Martinicorena (Rentistas).

Central Español: Axel Vargas (Real Montevideo), Facundo Borges e Isaac Méndez (Uruguay Montevideo), Emiliano Márquez (Liverpool), Ignacio Rodríguez (AVS, Portugal), Máximo Alonso (San Antonio Bulo Bulo, Bolivia), Matías Kusmanis (Rampla Juniors), Juan Bautista Herrera (Defensor Sporting), Lucas Wasilewski (Liverpool), Marcos Montiel (Olimpia, Honduras), Diego Vera y César Nunes (Atenas de San Carlos), Sander Navarro (Millonarios, Colombia), Lucas Pino (Montevideo City Torque), Nahuel Albano (Progreso), Mateo Torres (Bella Italia), Sebastián Sánchez (Tigre, Argentina).

Cerro: Jairo Amaro, Rodrigo Mederos, Axel Méndez, Brian Quinteros, Diego Capdevilla y Tiago Rijo (Nacional), Francisco Bregante (Liverpool), Alejandro Severo (Racing), Fabrizio Correa (River Plate), Emanuel Carlos (Fénix), Ariel Lima, Nahuel Sena y Agusto Cambón (Defensor Sporting), Mateo Argüello (Danubio), Gianni Rodríguez (Santa Cruz, Chile), Facundo Butti (All Boys), Nahuel Soria (Liverpool), Juan Cruz Guasone (Estudiantes de La Plata, Argentina), Damián Suárez (Peñarol), Pablo Nongoy (Juventud de Las Piedras), Brahian Alemán (San Miguel, Argentina).

Cerro Largo: Tiziano Correa y Emiliano Jourdan (River Plate), Juan Moreno y Axel Pandiani (Miramar Misiones), Gabriel Chocobar (Oriental de La Paz), Alexander Hernández (Racing), Mateo Monserrat (Ferro Carril Oeste, Argentina), Santiago Cappi (Rampla Juniors), Diego Daguerre y Nicolás Ramos (Nacional), Pedro González (Olimpia, Paraguay), Santiago Marcel y Julián Pou (Colón), Santiago Franca (Fénix), Tiziano Correa (River Plate), Alexis Piegas (Tacuarembó), Federico Sellecchia (Villa Dálmine, Argentina), Fernando Souza (Atenas de San Carlos).

Danubio: Joaquín Pereyra (Correcaminos, México), Ivo Constantino (Deportivo Morón, Argentina), Enzo Cabrera (Río Negro de San José), Martín Jourdan (Salus), Maicol Ferreira (Colón), Tomás Cavanagh (Vélez Sarsfield, Argentina), Sebastián Rodríguez (Universidad de Chile, Chile), Iván Rossi (Juventud).

Defensor Sporting: Nicolás Medina (Atlanta, Argentina), Joaquín Valiente (Barcelona, Ecuador), Brian Montenegro (Nacional, Paraguay), Facundo Castro (Palestino, Chile), Valentín Rodríguez (Al Wasl, Emiratos Árabes Unidos), Juan Pablo Goicoechea (Platense, Argentina), Axel Frugone (Nacional).

Deportivo Maldonado: Guillermo López (Nacional), Emiliano Mozzone (Sportivo Italiano, Argentina), Adrián Vila y Christian Tabó (Rampla Juniors), Nicolás Fuica (Cerro), Juan Manuel Ramos (Plaza Colonia), Bruno Mendes (Vila Nova, Brasil), Maximiliano Gómez (Lanús, Argentina).

Juventud de Las Piedras: Ignacio Mujica (Rentistas), Leonel Roldán y Patricio Pernicone (Vélez Sarsfield, Argentina), Alejo Cruz (Peñarol), Renzo Rabino (Danubio), Agustín Alaniz (Banfield, Argentina), Fernando Mimbacas (Burgos, España), Martín Cáceres (Olimpia, Paraguay), Marcelo Pérez (Huracán, Argentina), Emanuel Cecchini (San Lorenzo, Argentina).

Liverpool: Ramiro Degregorio (Racing, Argentina), Martín Campaña y Felipe Barrenchea (Peñarol), Mathías Bernatene (Magallanes, Chile), Diego Romero (Nacional), Facundo Barceló (CRB, Brasil), Federico Martínez (Atlético Goianiense, Brasil), Kevin Lewis (OFI Creta, Grecia), Santiago Strasorier (Colegiales, Argentina), Santiago Laquidaín (Aldosivi, Argentina), Ruben Bentancourt (Argentinos Juniors, Argentina), Diego Zabala (Amazonas, Brasil), Nicolás Garayalde (Vélez Sarsfield).

Montevideo City Torque: Valentino Wurth (Plaza Colonia), Sebastián Cáceres (Cerro), Salomón Rodríguez (Colo-Colo, Chile), Juan Quintana (River Plate), Gastón Rodríguez (Rangers, Chile), Franco Romero (Farense, Portugal), Kevin Silva (Rosario Central, Argentina).

Nacional: Baltasar Barcia (Boston River), Axel Frugone (Cerro), Jhon Guzmán (Inter de Palmira, Colombia), Tomás Verón Lupi (Grasshopper, Suiza), Agustín Vera (River Plate), Maximiliano Silvera (Peñarol), Juan de Dios Pintado (Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentina), Agustín Rogel (Hertha Berlín, Alemania), Mauricio Vera (Deportes Concepción, Chile).

Peñarol: Lucas Ferreira (Defensa y Justicia), Abel Hernández (Liverpool), Franco Escobar (Houston Dynamo, Estados Unidos), Facundo Batista (Atlético Nacional, Colombia), Washington Aguerre (Independiente Medellín, Colombia), Sebastián Britos (Universitario, Perú), Matías González (Danubio), Gastón Togni (Pachuca, México), Diego Laxalt (Dynamo Moscú, Rusia), Luis Angulo (Talleres de Córdoba, Argentina), Roberto Fernández (Godoy Cruz, Argentina).

Progreso: Andrés Mehring (Academia Puerto Cabello, Venezuela), Fabricio Fernández (Al-Oroba, Emiratos Árabes Unidos), Santiago Viera (Amazonas, Brasil), Diego Sánchez (Albion), Federico Andueza (Chacarita Juniors, Argentina), Agustín Requena (Fénix), Facundo de León (River Plate), Sebastián Cardozo (Motagua, Honduras), Agustín Paz (Estudiantes de Caseros, Argentina), Agustín Codagone (Terremoto), Jhonatan Dos Santos (Mushuc Runa, Ecuador).

Racing: Federico Varese (Juventud de Las Piedras), Sebastián da Silva (Miramar Misiones), Facundo Parada (Cerro Largo), Tomás Habib (Acassuso, Argentina), Rodrigo Dudok (Defensor Sporting), Agustín Álvarez Wallace (Montevideo City Torque), Juan Pérez (Terremoto), Thiago Fernández (wanderers).

Wanderers: Fabricio Formiliano (Unión Española, Chile), Jonathan Urretaviscaya (Juventud de Las Piedras), Nicolás Olivera (Progreso), Sergio Oriol (Peñarol), Darlin Mencía (Real España, Honduras), Luciano Cosentino (Atlético Goianiense, Brasil), Agustín Buffa (Oriental de La Paz), José Alberti (Jeonnam Dragons, Corea del Sur), Gonzalo Freitas (Goiás, Brasil), Nahuel Furtado (Defensor Sporting), Lisandro Bajú (River Plate, Argentina), Mateo Levato (Deportes Concepción, Chile).