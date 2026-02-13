Durante un partido de la Confederación Sur, de la 22° Copa Nacional de Selecciones de la OFI 2026, en el estadio del Club Nacional de Nueva Helvecia (archivo, enero de 2026).

La Copa Nacional de Selecciones en momento clave.

Todo el año es Carnaval. Desde hoy y en el fin de semana, previo al inicio del feriado carnavalero, en las cuatro confederaciones que componen la Organización del Fútbol del Interior se comienzan a jugar las semifinales de sus históricos y prestigiosos campeonatos, que cargan con el valor de su construcción año tras año, generación tras generación, como un telar que desde hace más de 100 años estira, aprieta y comprime como nada en cada una de las poblaciones, tejiendo redes de enorme fortaleza entre vecinos y vecinas que defienden la camiseta del pueblo y que han construido con esa adhesión y apoyo una identidad registrada. Hay más de un siglo de ilusiones, alegrías y frustraciones que arrancan en 1922, cuando el médico y representante batllista de Paysandú Alberto Blás Langón daba lugar al campeonato del Litoral, o cuando en 1924 se empezó a jugar el Sur o apenas tres años después el Este, que tuvo su nacimiento en 1927.

Ahora, muchas décadas después y con un entronque con el torneo del interior, desde 1952 los campeonatos del Litoral, con su desprendimiento reciente el Litoral Norte, el Sur y el Este empiezan a tener sus noches mágicas de definición.

Empiezan las semifinales. En el Litoral Norte ya este viernes juegan en el estadio Artigas de Paysandú la selección sanducera, que terminó en la tercera posición tras la primera fase ante Rivera, que en la parte inicial terminó segundo. El desfile de Carnaval, que en la capital sanducera se desarrollará sábado y domingo, corrió el partido para el viernes; comienza a las 21.15.

El otro partido semifinal se jugará este sábado en el estadio Raúl Saturnino Goyenola de Tacuarembó y allí se enfrentarán los locales, que lograron su clasificación en la última jugada del clásico del norte ante Rivera en el Paiva Olivera, cuando consiguieron el empate 1-1; y Salto, que viene de golear a Artigas por 5-0 y fue el que terminó liderando la tabla tras la fase inicial. El partido en tierras gardelianas comenzará a las 21.30.

Los cruces del Litoral también se juegan el sábado. En el Irineo Brito de Nueva Palmira la oveja negra, segunda de su serie, recibirá a Guichón, que ganó su grupo. El partido comenzará a las 21.00 y, como la cancha de Peñarol tiene ingreso para autos, los vehículos pagan 100 pesos cada uno, mientras que las entradas para hombres y mujeres tienen un costo de 300 pesos.

En Salto, en la Colonia Lavalleja, en el estadio Juan José Vispo Mari, a 30 cuadras del estadio Dickinson, la Liga Agraria de Salto recibirá a la selección de Río Negro también este sábado pero a las 21.45. Los fraybentinos, que ganaron su serie, tienen una visita al campo sintético de Liga Agraria, que ha logrado su ansiado propósito de meterse en semifinales. Hasta ahora es el único partido con anuncio de televisación por parte de Flow, en el canal 718 de su emisión satelital y cable, y en el canal 118 en Flow App y Flow Box.

En el Sur se juega una semifinal el sábado y otra el domingo. El primer partido de ida será el de Colonia del Sacramento recibiendo en el Suppici a Canelones. El juego entre albiazules y azulgranas empieza a las 22.00, y quedó armado así porque Canelones fue el segundo ganador de los falsos cuartos de final con 4 puntos, mientras que Colonia fue el tercero al vencer en los penales a Durazno, con el que ganó un partido y perdió el otro, por lo que sumó 3 puntos.

El domingo, en el Silvestre Octavio Landoni de Durazno, habrá un viejo clásico sureño: la selección local, que quedó en semifinales por ser el mejor de los perdedores, y la selección de Florida, la única que en la segunda fase consiguió los 6 puntos en disputa y por tanto la de mejor clasificación. El partido en el hermoso estadio de Durazno se juega a las 20.00 de este domingo 15 de febrero.

En el Este las dos semifinales se juegan en domingo y tienen pinta de partidazos. En Melo, en el estadio Ubilla, Cerro Largo habrá de recibir a la Zona Oeste de Maldonado desde las 20.15, mientras que a las 21.00 en el Teatro de los Sueños, en el Juan Antonio Lavalleja de Minas, se escenificará una vez más uno de los grandes clásicos esteños, con el partido entre Lavalleja y Liga Mayor de Maldonado, el único de los 35 seleccionados que a mediados de enero comenzaron la disputa de esta Copa Nacional de Selecciones, que mantiene puntaje perfecto, invicto en ocho encuentros en los que anotó 30 goles y le hicieron solo dos.