Durante un partido por la fecha 4 de la Confederación Sur, de la 22° Copa Nacional de Selecciones, en Nueva Helvecia (archivo, enero de 2026).

La Copa Nacional de Selecciones y sus instancias más esperadas.

Este fin de semana, con la resolución de los partidos de vuelta de las cuatro confederaciones, no Olo sabremos los nombres de los ocho equipos que definirán esta edición de la Copa Nacional de Selecciones, sino que más importante, trascendente y de peso, conoceremos los nombres de los finalistas que esperarán con sus pueblos en vela la posibilidad de definir el Sur, el Este, el Litoral y el Litoral Norte, nuestros mundiales dentro de Nuestro Mundial.

No hay nada decidido porque quedan 90 minutos, que para algunos puede ser nada más que completar el expediente y para otros un sueño acanariado de Impossible is nothing, sin las tres tiras pero con todas las ganas. El que tiene mayor diferencia es Liga Mayor de Maldonado que, de visita, le ganó 4-1 a Lavalleja en Minas y ahora juega la revancha en San Carlos. Esto es en el Este.

En el Sur, Durazno lleva a Florida una diferencia también de tres goles (3-0), pero en este caso tiene que apechugar de visitante y ante un estadio lleno.

En el Litoral el único que tiene ventaja es Río Negro que ganó en el césped sintético del Vispo Mari de Liga Agraria de Salto por 1-0 y ahora espera su revancha en el Liebigs de Fray Bentos, mientras que la otra semifinal terminó 1-1 jugando en Nueva Palmira los locales y Guichón, y ahora deciden en el Municipal guichonense.

En el Litoral Norte ambas semifinales terminaron empatadas 1-1: en el el Artigas de Paysandú lo hicieron Paysandú y Rivera, y en el Goyenola de Tacuarembó el empate a 1 fue entre Tacuarembó y Salto. Ahora definen en el Atilio Paiva Olivera de Rivera y en el Dickinson salteño.

Las cuatro revanchas se juegan entre sábado y domingo y el rango de clasificación es primero por puntos, si hay igualdad diferencia de goles, y si siguen igualados se define por penales.

Litoral

A las 21.00 en el remozado Parque Liebigs de Fray Bentos, haciendo esquina con el río Uruguay, Río Negro irá por un triunfo o empate para alcanzar una vez más la final del más añejo torneo del interior. Liga Agraria de Salto que está viviendo uno de los momentos de mayor importancia de su historia, buscando por primera vez meterse en la final y en la fase final de la Copa Nacional de Selecciones, debe ganar por dos o más goles a los fraybentinos para consumar tal hazaña. Si gana por un gol de diferencia irá a penales. El pueblo fraybentino no espera llegar a esa instancia.

En el Municipal de Guichón habrá un choque espectacular entre las selecciones de dos ligas que son de capitales departamentales y que han llegado alto en los últimos tiempos aunque nadie tan alto como Nueva Palmira, que ganó Nuestro Mundial en 2016. Guichón, que el año pasado ya fue finalista del Litoral, procurará explotar la localía para estar de nuevo en la definición. Si hay un ganador será finalista. Si vuelven a empatar hay penales. Comienza a las 20.30 de este sábado 21 de febrero.

Litoral Norte

Este sábado a las 21.00 en Rivera y Paysandú se decide quienes serán los finalistas del Litoral Norte, desprendimiento reciente de algunos de los fundadores del viejo Litoral de 1922 que empezó en Paysandú. Los riverenses, que en la fase previa derrotaron a los sanduceros a domicilio y que en la ida de las semifinales estuvieron cerca de hacerlo de nuevo, verán cómo les resulta recibirlos en el Paiva dado que este año no jugaron. Quien gana, clasifica, y si empatan, van a penales.

El mismo tipo de definición se dará en Salto en el Dickinson donde también desde las 21.00 decidirán Salto y Tacuarembó. Los salteños fueron los primeros en la fase regular y Tacuarembó que no ha ganado aún en esta temporada se clasificó en la última jugada para las semis pero siempre da batalla.

Sur

Las semifinales del Sur son en domingo y son partidazos aunque en el caso de Durazno llegue con 3 goles de ventaja al Campeones Olímpicos de Florida. Un gran choque a estadio lleno en la Piedra Alta con los visitantes con la seguridad de la victoria precedente como locales y los albirrojos sabiendo de la misión compleja pero no inalcanzable de ganar y tratar de conseguir, por lo menos, la igualdad a través de los goles. Es a las 21.30 en el Campeones Olímpicos de Florida.

En el Eduardo Martínez Monegal de Canelones llegan embalados y parejos canarios y colonienses. Canelones recibe a Colonia del Sacramento a las 19.30 después de haber empatado sin goles en el Suppici. El que gana va a la final. Si se repite el empate definen en los penales.

Este

El sábado en el Julio César Abbadie de Pan de Azúcar, Zona Oeste de Maldonado recibe a Cerro Largo a quien la semana pasada ya venció en Melo por 2-1. La Zona ganando o empatando estará en la final. Los arachanes deben ganar por dos o más goles para meterse directo en la definición, y si lo hacen por un gol de diferencia van a penales.

El domingo en San Carlos, en el estadio del Club San Carlos la selección de Liga Mayor de Maldonado irá por tratar de asegurar la final después de haber goleado a Lavalleja en Minas por 4-1. Ganando, empatando,o hasta perdiendo por dos goles la blanca de Maldodonado, San Carlos y Punta del Este asegura su plaza en la definición. Para Lavalleja es una misión compleja pero no por ello descartada. Tienen que ganar de visitantes por tres goles de diferencia para ir a penales y por cuatro o más para meterse en la final. El partido empieza a las 21.30 y será el televisado porFlow, en el canal 718 de su emisión satelital y cable, y en el canal 118 en Flow App y Flow Box.