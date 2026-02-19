Wendy Carballo, de Uruguay, Joselyn Espinales, de Ecuador, por la cuarta fecha de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina, el 2 de diciembre de 2025, en el Parque Viera. .Foto: Rodrigo Viera Amaral

La celeste jugará en Quito en los primeros días de marzo.

Vuelve la celeste femenina. En el marco de la próxima fecha FIFA, la selección uruguaya jugará dos partidos internacionales ante Ecuador, encuentros que se disputarán en el estadio Chubb Arena de Quito el 4 y 7 de marzo.

Para Uruguay los compromisos en la altura de Quito no aparecen como simples partidos amistosos, sino como una preparación de máxima exigencia ante un rival directo en la búsqueda de los cuatro puestos que pueden llevar al Mundial femenino -que en realidad son dos, las primeras, que van directo, mientras que terceras y cuartas irán a jugar la repesca intercontinental-.

Un dato que no puede pasar desapercibido en esta lista de 23 convocadas es la fuerte presencia de jugadoras que están en el extranjero. De las elegidas por Ariel Longo, la gran mayoría compite en ligas de alta exigencia como las de España, Brasil, Argentina, México, Portugal y el fútbol universitario de Estados Unidos.

Más allá de la importancia de los amistosos en sí, que le darán al técnico una visión de cómo está el equipo y donde, además, podrá ver a algunas jugadoras que viene siguiendo desde hace un tiempo, también servirán de marco para lo que viene, la Liga de Naciones Femenina, donde la celeste necesita sumar para escalar posiciones. Uruguay jugará como visitante el 10 de abril ante la selección de Perú y cuatro días más tarde visitará a Bolivia en la altura -de, también, la importancia de jugar en Quito, más allá de que los metros sobre el nivel del mar sean menos en Quito que en La Paz.

La celeste no ha tenido un buen arranque en puntos: lleva 2 unidades, y está a cinco de quienes ocupan puestos de clasificación, Argentina, Chile y Colombia. La posibilidad de la próxima fecha es que Bolivia y Perú están prácticamente en la misma línea, por lo que poder sumar victorias será clave para ponerse en carrera.