Colonia Interior contra Colonia Capital, por la fecha 4 de la Confederación Sur, Serie C, de la 22ª Copa Nacional de Selecciones de OFI 2026, el 28 de enero, en el Estadio del Club Nacional de Nueva Helvecia.

La Copa Nacional de Selecciones avanza en sus torneos regionales.

Para algunos y algunas es la vida misma, para otros y otras es algo que les pasa lejos y rápido como un cañero de Bella Unión yendo a Montevideo. Desde hace décadas, desde hace varias generaciones, cada sábado de verano en nuestros pueblos y ciudades hay una energía especial que nos conduce a nuestros viejos o remozados estadios, que nos hace prender la radio para encontrar la cadencia de la venta publicitaria de las transmisiones deportivas y nos encuentra en la tensión de la vida de una competencia deportiva que trasciende la cancha, la camiseta, la familia, los afectos, los conocidos, los vecinos: es Nuestro Mundial, el campeonato del interior, la desde este siglo conocida como la Copa Nacional de Selecciones, que nos conecta y nos pone en el pretil del placer y el displacer por una hora y media, alumbrada por viejos focos o luminarias LED que completan la noche de los estadios.

Este sábado los cuatro torneos de confederaciones, Litoral, Litoral Norte, Sur y Este, juegan instancias fundamentales para soñar con el éxito fatuo pero inolvidable de ser campeón, para evitar la dolorosa frustración de la eliminación y del fin que implica, como poco, esperar un año para reconstruir la ilusión.

En los dos primeros Litoral y Litoral Norte –un desprendimiento de parte de las sociedades que fueron motores de aquel primer Litoral de 1922– se definen los semifinalistas, que la semana que viene empezarán a definir quiénes van por el campeonato y siguen adelante en la fase nacional, mientras que en el Sur y el Este ya se empiezan a jugar los partidos de la segunda fase que corresponde, aunque forzado en el torneo sureño, a cuartos de final.

Tres selecciones en busca de dos lugares

Esta vez los partidos del fin de semana son 13 y corresponden a dos de la serie única del Litoral Norte, que ya tiene a dos clasificados, Salto y Rivera, pero tiene otros dos cupos para tres pretendientes, que son Paysandú –que la balconea, porque ya jugó sus cuatro partidos y ahora queda libre–, Arigas y Tacuarembó.

El domingo y en simultáneo jugarán en el Atilio Paiva de Rivera el clásico del norte Rivera y Tacuarembó, mientras que en el Dickinson de Salto los salteños reciben a Artigas. Los artiguenses precisan mínimo un empate en campos salteños para seguir adelante, mientras que los tacuaremboenses deberán ganar en el mayor estadio del interior del país para pasar a semifinales. El clásico del norte será televisado por Flow en el canal 718 de su emisión satelital y cable, y en el canal 118 en Flow App y Flow Box. Cuando se completen los cuatro semifinalistas, jugarán ya en la otra semana primero con cuarto y segundo con tercero, en dos encuentros de ida y vuelta.

Selección PTS PJ PG PE PP GF GC DG Salto 7 3 2 1 0 4 2 2 Rivera 6 3 2 0 1 2 1 1 Paysandú 4 4 1 1 2 4 4 0 Artigas 3 3 1 0 2 3 4 1 Tacuarembó 2 3 0 2 1 3 5 -2

Por un lugar en el Litoral

En el Litoral queda una sola plaza dado que en la serie A ya están adentro Río Negro y Nueva Palmira, y solo resta saber quién es primero y quién es segundo, mientras que en la serie B, con Guichón ya clasificado, van por el segundo cupo la Liga Agraria de Salto, que justamente debe ir a Guichón, y Bella Unión, que debe visitar a un desarmado equipo de Vichadero, el cual cuenta con muchísimos futbolistas suspendidos y tratará de despedirse del torneo sin otra goleada.

Río Negro –está primero; solo podría perder esa posición si pierde y a la vez Palmira gana y lo supera en saldo de goles– tiene una complicadísima visita al Koster de Mercedes, en donde deberá enfrentar a sus archirrivales de Soriano, que ya eliminados se querrán despedir con victoria. Siempre es una maravilla ser testigo del clásico entre papeleros y triperos. Nueva Palmira, la oveja negra que otra vez está haciéndose ver con su fútbol, visita en el Juan Antonio Lavalleja de Young a los locales, que prematuramente quedaron eliminados.

Ambos partidos se juegan el domingo a las 21.30.

Grupo A PTS PJ PG PE PP GF GC DG Río Negro 11 5 3 2 0 7 2 5 Nueva Palmira 8 5 2 2 4 3 1 1 Mercedes 4 5 1 1 3 3 5 -2 Young 0 5 1 1 3 4 8 -4

El sábado a las 21.30 el Municipal de Guichón estará rebosante de público para recibir al combinado de la Liga Agraria de Salto, que precisa un empate para colarse entre los mejores cuatro del Litoral. Este partido será emitido por Flow en el canal 718 de su emisión satelital y cable, y en el canal 118 en Flow App y Flow Box. Si Guichón derrota a los salteños, Bella Unión precisará una diferencia de diez goles sobre Vichadero para llegar a semifinales, lo que parece muy complicado, aunque verosímil, dado que el seleccionado que está representando al interior de Rivera ya ha recibido 23 goles en los cinco partidos que ha jugado, y justamente viene de llevarse diez goles de los salteños en el sintético del Vispo Mari. El partido se juega en el Municipal Martín Berasain de Vichadero, también el sábado a las 21.30.

Grupo B PTS PJ PG PE PP GF GC DG Guichón 11 5 3 2 0 10 2 8 Liga Agraria 10 5 3 2 1 1 16 5 11 Bella Unión 7 5 2 1 2 7 6 1 Vichadero 0 5 0 0 5 3 23 -20

Por acercarse a semifinales en el Sur

El miércoles, con el empate de San Gregorio de Polanco en Trinidad ante Flores, el equipo rojo y celeste de la península dorada completó su soñada clasificación como segundo del grupo B detrás de Durazno, que ganó en Sarandí del Yi 3-1 y así se transformó en el rival de Florida, desde hace muchos días primero del grupo A, que con un equipo absolutamente alternativo perdió su invicto ante Casupá, que a domicilio, en el Campeones Olímpicos, se despidió de Nuestro Mundial con una histórica victoria 2-1.

Ahora, este sábado a las 21.30, en el 16 de Noviembre de San Gregorio de Polanco, el pueblo polanqueño vivirá una instancia sin igual al enfrentar en la ida de estos falsos cuartos de final a la selección de Florida.

La otra plaza que quedaba por confirmarse era la segunda del grupo C, y fue para Colonia del Sacramento, que en Libertad y sobre el final del partido cortó un largo invicto de San José ganándole 3-2 y quedándose con el segundo lugar que disputaba con sus vecinos de la Federación de Colonia, que empató 2-2 con la Liga de Ecilda Paullier, también jugando en Libertad. Fue la primera vez que en el Sur se jugaron dos partidos en simultáneo en una misma ciudad: San José, que hasta ahora que se lo habilitaron estaba suspendido de jugar en el Casto Martínez Laguarda de la capital josefina, lo hizo en el Adelaido Camaití, propiedad de Campana, el campeón de la Liga Mayor de San José, y Ecilda lo hizo a unas cuadras, en el 1° de Mayo de Juventud Unida, campeón de la Liga de Ecilda Paullier.

Colonia del Sacramento ahora deberá enfrentar a Durazno, primero de la serie B, este sábado a las 22.00 en el Alberto Suppici, a orillas del naciente Río de la Plata, para después definir en el Landoni de Durazno.

La tercera llave, la que ya se conocía desde el sábado pasado, es la de San José y Canelones, que este sábado a las 22.00 se enfrentarán en la ida en el Eduardo Martínez Monegal. Ambas selecciones llegarán descansadas: Canelones, porque tuvo fecha libre el miércoles en la serie A, y el actual campeón del Sur y del Interior, el elenco maragato, porque en la última fecha, al igual que Florida, jugó con un equipo completamente de reserva.

Los cuatro semifinalistas del Sur saldrán de los tres ganadores de las llaves cuando se completen los dos partidos y el mejor perdedor, aunque en estos casos puede llegar a pasar que ya después de los partidos de ida aparezca el primer clasificado, como sucedió el año pasado, que, al haber dos empates y un equipo ganador en los primeros partidos, el que llegó a tres puntos –la Federación de Colonia– ya estaba clasificado antes de jugar los partidos de vuelta.

De fiesta en el Este

Maldonado es el único de los 35 participantes del torneo que, cumplida la primera fase, no dejó ni un solo punto. Fue, por tanto, el mejor del Este, que acordó para la segunda fase ordenarse de primero a octavo de acuerdo al puntaje de los clasificados, y jugar primero contra octavo, segundo con séptimo, tercero con sexto y cuatro con quinto.

La Liga Mayor de Maldonado juega entonces su partido de ida en el Manuel Fernández Cruz de Santa Clara de Olimar ante la selección santaclarense, que consiguió su pase a la segunda fase como octavo y llevará este sábado la fiesta al pueblo. El partido empieza a las 20.00.

Segundo fue Cerro Largo, que ganó su grupo y ahora enfrentará al séptimo, Canelones del Este, local en la ida en el Parque Hugo Rava de Empalme Olmos, a las 21.15 también el sábado.

Zona Oeste de Maldonado ganó su serie y quedó tercero en la suma de puntos y ahora tiene como rival a Rocha, al que en la ida debe visitar en el hermoso Mario Sobrero este sábado a las 21.30. Hermosa llave entre los piriapolenses y pandeazuquenses, y rochenses.

Otro enorme duelo será el que jugarán Lavalleja y Treinta y Tres, que irán por la ida en el Centro Empleados de Comercio de Treinta y Tres, en este caso el domingo a las 22.00. Lavalleja terminó segundo por detrás de Zona Oeste por diferencia de goles, y Treinta y Tres también secundó en su grupo a Maldonado, por lo que en la suma total de puntos quedaron ordenados como cuarto y quinto.

Las revanchas se jugarán en los escenarios de los que sean visitantes este fin de semana, es decir, en San Carlos, Melo, Pan de Azúcar y Minas.