Emmanuel Más, de Juventud de Las Piedras, con Daniel Clavijo y José Fajardo, de Universidad Católica, el 5 de febrero, por la Copa Libertadores, en el estadio Centenario.

En el Centenario los pedrenses cayeron 1-0 ante Universidad Católica; la definición será la semana que viene en Quito.

No, no debió perder Juventud de Las Piedras, el equipo que quiso y propuso los 100 minutos de fútbol, pero perdió ante Universidad Católica de Quito por 1-0 con gol del venezolano Jhon Chancellor al inicio de la segunda etapa. Su connacional, el internacional arquero Rafael Romo, fue absolutamente decisivo para que la chatolei se llevara los tres puntos a Quito.

Todavía queda, y tal vez con la posible presencia de los dos jugadores más distinguidos de Juventud, su goleador Agustín Rodríguez y su fino eje central Iván Rossi, se pueda revertir esta primera fase de la Libertadores 2026.

Con todo

Fue hermoso el comienzo para Juventud en su debut absoluto en el campeonato de clubes más importante de América, y ya a los 20 segundos, en apenas la primera combinación de ataque, estuvo a nada de abrir el marcador, y no fue así porque Martín Alanís no pudo conectar al lugar y con la fortaleza que la jugada pedía, y la pelota quedó en manos del venezolano Romo.

Pero no solo fue esa jugada inicial, sino que el elenco uruguayo mantuvo una presión fuerte sobre los intentos de salida con pelota al pie de los ecuatorianos, y eso permitió que durante el primer cuarto de hora el juego pasara solamente por los pies de los jugadores del equipo de Las Piedras.

Después del cuarto de hora se invirtió la forma de juego propuesta por ambos contendientes, porque fue el elenco quiteño quien intentó imponer condiciones en campo uruguayo, presionando la salida de Juventud y apostando a sus potentes y veloces delanteros.

Todo estaba para Juventud, pero sin embargo, en el minuto 42, un pelotazo largo, larguísimo y cruzado para el panameño Fajardo, fue cortado en la acción de marca por Morosini, a quien le pegó en la mano, y el árbitro boliviano sancionó penal. El remate lo ejecutó Fajardo y la pelota se fue abierta, afuera, cruzándola sobre el arco de Sebastián Sosa.

Después de eso quedaban apenas un par de minutos para que se terminara el primer tiempo, pero fue tiempo suficiente para advertir el envión anímico extra que tomó el equipo uruguayo y el bajón casi inmediato de los ecuatorianos después de la frustración del penal errado.

Enalteciendo al golero de Cacho

Seguramente muchos y muchas de ustedes no deben haber visto al arquero de Cacho Bochinche, que era usado para denostar a goleros inmóviles, pero el arquero de Cacho también te metía unas manos brutales, paradito pero con brazos de goma como para amortiguar de manera increíble el balazo que ya en el minuto 45 metió Bruno Larregui en el área de la Amsterdam, y ahí Romo metió una increíble mano derecha que repelió el remate de gol del delantero pedrense. Después, aún en el primer tiempo, se produjo el codazo sobre Emmanuel Mas que hizo que el elenco locatario no pudiera terminar el tiempo inicial con los 11 futbolistas.

Esta gente que cuenta las acciones de juego y las numera no debe tener un ítem que corresponda a ollazos, pero amigo, amiga, me refiero al ollazo bien entendido, el que va envenenado al centro del área como herramienta de gol. Si fuera así, viendo a Federico Barrandeguy, todos sabrían que el lateral derecho de Juventud debe haber crecido corriendo por la raya de algún campo del interior, en Ombúes de Lavalle, para el caso del futbolista que más bochas puso en el área para que se les desgastara el coco a Cangá y Chancellor.

Una desatención y un golpe

La segunda parte empezó mal para los pedrenses. De una hubo un error en un cierre entre Sosa y Patricio Pernicone, Fajardo que definió y se la limpiaron en la línea al córner, y de ese tiro de esquina apareció la apertura del marcador con un cabezazo de los que caracterizan al central internacional venezolano Chancellor, que conectó cruzado al caño derecho de Sosa para vencerlo irremediablemente.

No se quedó para nada Juventud, que ladrillo tras ladrillo empezó a intentar construir el empate. Fue casi una topadora. “Tamos bien, tamos bien”, decía el técnico argentino de los uruguayos y tenía razón. Los pedrenses estaban muy bien y estuvieron a nada de empatar por dos veces, primero con un guascazo impresionante que entre Romo, el travesaño y Cangá salvaron, y después con un desborde y resolución de Lagos, la joya pedrense de 19 años.

Insistió más y más el equipo uruguayo, pero nada. Ahora a esperar hasta el jueves.