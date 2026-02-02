Álex de Freitas, de Albion, y Thiago Brizuela, de Liverpool, por la Copa de la Liga AUF (archivo, enero de 2026).

El gremio de futbolistas publicó el lunes los nuevos salarios nominales, que tuvieron un leve aumento con respecto a 2025; al mismo tiempo, se esperan definiciones con respecto a los derechos de imagen de los futbolistas previo al arranque del torneo.

La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales comunicó este lunes los salarios mínimos nominales actualizados que percibirán los futbolistas de Primera y Segunda División en 2026.

Los jugadores de Primera División mayores de 21 años pasarán de cobrar un mínimo de 63.350 pesos a 65.661 pesos, los futbolistas de edades entre 18 y 21 años cobrarán un mínimo de 39.297 pesos y los menores de 18, años 32.830 pesos.

Los futbolistas que militan en la Segunda División, mayores de 21 años, tendrán un mínimo nominal de 41.038 pesos, mientras que los jugadores de entre 18 y 21 años de edad cobrarán 24.623 pesos. Para los menores de 18 años, el salario mínimo nominal estipulado por el gremio es de 20.519 pesos.

Vale recordar que, de ser aprobadas las cifras que recibirán los clubes con el nuevo paradigma del fútbol uruguayo tras la licitación de los derechos televisivos de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Nacional y Peñarol recibirían unos 8.000.000 de dólares cada uno, mientras que los 14 equipos restantes de Primera División recibirán 1.800.000 dólares cada uno, más 100.000 en infraestructura y 100.000 para el VAR.

Al mismo tiempo, está en discusión aún el porcentaje que equivaldrá a los derechos de imágen que percibirá la Mutual en nombre de los futbolistas. Existe un acuerdo votado en asamblea de concebir por primera vez la existencia de un fondo de retiro para futbolistas profesionales, como anticipó Sergio Pérez, directivo del gremio a la diaria. Según los números que también en comunicación con la diaria manejó el representante de los y las futbolistas en la AUF, Matías Pérez, el derecho de imágen podría llegar a valer unos 2.000.000 de dólares anuales. En tiempos de Tenfield, dice Matías Pérez, se pagaban aproximadamente 220.000 dólares que incluso dejaron de pagarse luego del conflicto de la Mutual de Enrique Saravia con el colectivo Más Unidos que Nunca. Han pasado diez años de ese hecho y se sigue sin pagar por los derechos de imágen de los futbolistas.

La primera fecha del Torneo Apertura está fijada para el viernes 6 de febrero, y la abrirán el Pionero Albion frente a Liverpool en el Estadio Franzini.