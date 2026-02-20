Rodrigo Castillo, de Lanús, festeja su gol a Flamengo, el 19 de febrero en Buenos Aires.

Por Copa Libertadores, Deportes Tolima venció de visitante al Deportivo Táchira de Álvaro Recoba.

Hubo actividad de fútbol continental el jueves por la noche. En Buenos Aires, Lanús le ganó 1-0 a Flamengo en el partido de ida de la Recopa Sudamericana, que disputan el campeón 2025 de la Copa Sudamericana y el de la Copa Libertadores.

Rodrigo Castillo puso el único gol de la noche para el granate, que fue muy superior durante todo el encuentro. En el ganador estuvo en el banco de suplentes el uruguayo Gonzalo Pérez, pero no ingresó.

En el elenco brasileño completó todo el encuentro Guillermo Varela, Giorgian de Arrascaeta fue titular y fue sustituido a los 58 minutos, mientras que Nicolás de la Cruz entró en la recta final del encuentro.

La revancha será el jueves próximo en Maracaná.

Copa Libertadores: Deportes Tolima ganó de visitante

Por Copa Libertadores hubo dos encuentros, además del empate entre Juventud de Las Piedras y Guaraní, Deportes Tolima, de Colombia, le ganó de visitante a Deportivo Táchira, de Venezuela.

Kelvin Flores puso el único gol de la noche para los colombianos. El elenco dirigido por Álvaro Chino Recoba no pudo imponerse de locatario y deberá buscar la clasificación en el partido de vuelta. Los uruguayos Guillermo Fratta, Agustín Pérez y Rodrigo Pollero fueron titulares y jugaron todo el encuentro. Jairo Villalpando ingresó a los 53 minutos.