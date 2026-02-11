Malvín estaba venciendo a Hebraica y Macabi pero el partido se suspendió por problemas en el reloj y se reanudará esta noche.

Aguada venció a Goes por 70-64 en el clásico del básquetbol uruguayo y dio un paso enorme para seguir soñando con ingresar entre los seis mejores equipos que aseguran su lugar en playoffs temprano en el torneo.

Tras un primer tiempo parejo y malo, el Misionero se fue dos puntos arriba al descanso largo, llevando el trámite al juego que más le servía. El complemento comenzó con parcial de 12-0 para el rojiverde que pasó a comandar las acciones, en ese pasaje fueron claves Santiago Vidal desde la conducción, Joaquín Rodríguez y Luis Santos.

El partido parecía liquidado en el último cuarto pero Goes reaccionó con una integración de altura que le permitió custodiar mejor el rebote y cambiar en todas las cortinas. Ofensivamente Fernando Verrone puso un par de triples y Justin Strings tiró del carro.

Con el dominicano Santos siendo preponderante en la pintura y un buen juego de Rodríguez, lo cerró el rojiverde, que fue dirigido interinamente por Leandro Taboada, a la espera de conocer el sustituto de Germán Cortizas.

Santos fue el goleador del ganador con 19 unidades, secundado de Rodríguez con 18. Además, Juan Santiso anotó 11 y, llegando desde la banca, Agustín Zuvich aportó 10. Strings colocó 17 tantos para Goes.

No hubo final, vuelven hoy

Malvín le ganaba bien a Hebraica y Macabi en un juego clave por meterse entre los seis mejores cuando el encuentro debió suspenderse por inconvenientes con la bocina del reloj de 24 segundos.

El partido se reanudará hoy en el gimnasio de Larre Borges, está ganando el playero 58-45 a falta de 7.02 para terminar el tercer cuarto. Joshua Webster y Octavio Medina, con 14 puntos cada uno, son los goleadores del encuentro hasta el momento.

Tabla de posiciones

PG PP PTS Peñarol* 18 3 37 Biguá 11 10 32 Hebraica 12 7 31 Malvín* 13 7 31 Nacional* 13 6 30 Defensor Sp. 10 10 30 Urunday 9 12 30 U. Atlética 10 9 29 Aguada** 13 6 28 Goes 6 15 27 Welcome 3 18 24 Cordón* 3 18 22

* Quita de dos puntos.

** Quita de cuatro puntos.