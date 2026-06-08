La segunda final será el martes a las 21.15 y tiene todos los detalles confirmados, quedan pocas entradas a la venta.

Peñarol le ganó la primera final a Aguada en el Antel Arena, el segundo partido de la llave al mejor de siete encuentros será el martes a las 21.15 en el Palacio Peñarol Los clubes se pusieron de acuerdo para disputar los juegos dos y tres en sus escenarios, ya que no estaba disponible el Antel Arena.

Quedan menos de 500 entradas a la venta, por lo que se espera un estadio repleto, que tendrá únicamente público mirasol. Julio Dutra, Diego Ortíz y Valentina Dorrego serán los jueces, mientras que Carlos Romero estará por si le sucede algo a alguno de los mencionados anteriormente.

Mucho en juego

Peñarol no contará con Santiago Véscovi en ningún momento de la serie. Pese a afrontar el encuentro sin su figura principal, impuso condiciones en la primera final con gran rendimiento de Skyler Hogan, que fue el goleador del equipo y, además, neutralizó a Donald Sims, el principal exponente rojiverde. Los de Leandro García Morales también contaron con un buen reparto de goleo entre el resto de sus jugadores y el colectivo dio un paso adelante a nivel defensivo en el segundo tiempo.

Aguada llega con Juan Santiso sentido en uno de sus hombros, el base jugó infiltrado la primera final, volverá a estar a la órden pese a no tener plenitud física. En el rojiverde se impone mejorar el cerco reboteador para evitar puntos de segunda oportunidad del oponente y aumentar la intensidad defensiva, sobre todo evitando que Hogan no genere tanto desequilibrio a partir de las cortinas directas, aspecto táctico que el rojiverde deberá ajustar. Leandro Taboada también tendrá trabajo para elevar el nivel de las rotaciones defensivas que fueron defectuosas y tardías.

La ventaja importa

Si bien la diferencia con la que cada equipo gane en los partidos no cambia el resultado global, el segundo punto de la serie final puede ser el momento de inflexión para candidatearse al título.

Si Peñarol se queda con la victoria, la llave se pondrá 2-0, una distancia considerable. En el caso de que el triunfo sea aguatero, la serie queda empatada, pero el rojiverde tendrá el siguiente juego de local, pudiendo llegar arriba al retorno de la actividad en el Antel Arena.

El encuentro será televisado por VTV, se podrá ver por Antel TV y los cables de Montevideo y el interior que cuenten con la señal. También lo pasará la plataforma de streaming Basquetpass.