Germán Cortizas renunció a la dirección técnica de Aguada, que tendrá a Donald Robinson como recambio temporal de Donald Sims, y Víctor Rudd vuelve a Uruguay para jugar en Defensor Sporting; esta semana tiene partidos clave.

La Liga Uruguaya de Básquetbol está en la recta final de la primera parte de la temporada, quedan dos fechas enteras y algunos partidos sueltos por la participación de Aguada y Nacional en la Basketball Champions League Americas.

Los seis mejores de esta etapa clasificarán a la liguilla, donde jugarán dos rondas para ordenarse de cara a playoffs. Los seis restantes también disputarán encuentros de ida y vuelta en la parte baja; los dos peores descenderán y los dos mejor ubicados reclasificarán para disputar la postemporada.

Momentos de cambios

Tras la dolorosa eliminación en el torneo internacional, Germán Cortizas renunció a la dirección técnica de Aguada. El entrenador fue campeón en la Liga Uruguaya 2023/2024 y vicecampeón en 2024/2025, donde perdió en la séptima final ante Nacional. Esta temporada viene siendo compleja para el rojiverde, que por lesiones nunca pudo tener el plantel completo y, además, la quita de puntos lo tiene en la parte baja de la tabla de posiciones, sin margen de error para meterse arriba.

Donald Sims, la figura del equipo, está desgarrado del hombro y será baja aproximadamente por un mes. En su lugar, mientras esté lesionado, llegará Donald Robinson.

Para el cargo de entrenador, el principal candidato es el argentino Hernán Laginestra, campeón de la Liga Uruguaya con Biguá. Sergio Oveja Hernández y Miguel Volcan son otros nombres que interesan.

Víctor Rudd, campeón en Biguá y Aguada, es nuevo jugador de Defensor Sporting, que tendrá la difícil misión de meterse entre los seis mejores equipos del torneo; para eso debe ganar al menos dos de los tres encuentros que le quedan en la fase regular.

En Cordón fue cesado Mario Andriolo, quien solamente dirigió seis encuentros. Matías Bueno dirigirá interinamente hasta la llegada de Fernando Hechicero Cabrera.

Semana clave, con clásico incluido

Entre lunes y martes se jugará parcialmente la fecha 21, mientras que jueves y viernes quedará al día la etapa 16 con cotejos pendientes. Si la semana se cumple con normalidad, solamente quedarán dos encuentros postergados: Aguada-Hebraica y Macabi y Unión Atlética-Nacional, que se pondrán al día lunes y martes de Carnaval. Ahí quedará todo alineado para la disputa de la última jornada.

Este lunes hay tres partidos, todos a las 20.15. Cordón recibirá a Urunday Universitario en una de sus últimas chances de buscar triunfos en busca de tratar de evitar el descenso, algo que parece complejo. El estudioso jugará en la parte baja, pero le sirve la unidad para la futura reclasificación.

En Welcome, el local recibirá a Defensor Sporting, que también hace de locatario en el mismo gimnasio. El dueño de casa debe sumar para tratar de achicar la distancia sobre Goes, rival al que debe alcanzar para quedarse en primera; el fusionado no tiene margen de error para meterse entre los seis mejores. Debutará Rudd.

Peñarol va con Biguá en el Palacio. Es el mejor partido en cuanto a lo técnico, aunque el carbonero está oficialmente clasificado a la liguilla y los de Villa Biarritz tienen un pie y medio adentro; desde el dramatismo no es el encuentro más atractivo.

El martes hay un partidazo entre Hebraica y Macabi y Malvín en el gimnasio de Larre Borges, también a las 20.15. Son dos de las grandes sorpresas de esta temporada, aunque en el último tiempo vienen irregular; el triunfo es sinónimo de sellar la clasificación a la liguilla.

El plato fuerte va el martes en el Palacio Peñarol, con el clásico entre Aguada y Goes. El rojiverde será dirigido por Leandro Taboada, quien se venía desempeñando como asistente; el aguatero no tiene margen de error para meterse arriba, mientras que el misionero, sin posibilidades, intentará engrosar su récord para lo que se viene.

El jueves, Defensor Sporting recibirá a Nacional en el gimnasio de Welcome, mientras que el viernes Aguada recibe a Unión Atlética; ambos son encuentros entre rivales directos para la clasificación.

Tabla de posiciones

PG PP PTS Peñarol* 17 3 35 Hebraica 12 7 31 Biguá 11 9 31 Malvín* 13 7 31 Nacional* 13 6 30 U. Atlética 10 9 29 Defensor Sp. 9 10 28 Urunday 8 12 28 Aguada** 12 6 26 Goes 6 14 26 Welcome 3 17 23 Cordón* 3 17 21

* Quita de dos puntos.

** Quita de cuatro puntos.