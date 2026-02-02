Con la inminente llegada de Martín Cáceres a Juventud de Las Piedras solamente cuatro futbolistas que jugaron el campeonato del mundo en 2010 siguen en el exterior; hubo tres emblemas de esa selección que se retiraron sin pasar por el fútbol local.

La generación de futbolistas que disputó el Mundial de Sudáfrica en 2010 quedó para el mejor de los recuerdos en el público futbolero en Uruguay. A algunos se les reclamó que decidieran terminar su carrera sin volver al campeonato doméstico; otros se mantienen en el exterior y son muchos los que retornaron al fútbol uruguayo.

Queda cuerda

Siete de los 23 jugadores elegidos por Óscar Tabárez en aquella ocasión se mantienen en actividad; Luis Suárez, en Inter Miami de Estados Unidos, Edinson Cavani en Boca Juniors de Argentina y Fernando Muslera en Estudiantes de La Plata de Argentina militan en el exterior. El Pistolero fue el único que retornó con su recordado pasaje por Nacional previo al Mundial 2022 de Qatar, donde se consagró campeón uruguayo con el equipo que lo formó.

Cavani coqueteó con Danubio, pero en ningún momento mostró chances reales del retorno, mientras que Muslera estuvo muy cerca de llegar a Peñarol en 2025 y se comprometió para volver a Wanderers en 2027 en caso de que el bohemio se quede en primera; de esa forma culminará la carrera en donde todo empezó.

Martín Silva se fue de Defensor Sporting en 2011, pasó por Vasco da Gama, en Brasil, y Olimpia y Libertad, en Paraguay. El 1º de enero de este año terminó su vínculo con el Gumarelo, donde estuvo seis años. Por el momento es jugador libre y no está claro si continuará con su carrera profesional. Defensor Sporting, el equipo donde se formó, parece tener el puesto cubierto con Kevin Dawson.

Martín Cáceres también terminó su contrato en Libertad, de Paraguay. Tiene todo confirmado de palabra para llegar a Juventud de Las Piedras, con el que firmaría esta semana para jugar la Copa Libertadores. El futbolista de 38 años emigró en 2007 desde el violeta y jugó en grandes equipos de Europa, entre los que se destacan Barcelona, de España, y Juventus, de Italia.

Nicolás Lodeiro volvió a Nacional a mediados de 2025 y fue campeón en la última temporada. De no mediar nada raro, el sanducero se retirará en el tricolor. Otro que sigue jugando en el fútbol doméstico es Sebastián Fernández, quien retornó a Uruguay en 2014 y desde ahí jugó en Nacional, Liverpool y Danubio. Se formó en Miramar Misiones y, antes de irse del fútbol uruguayo, había jugado en Defensor Sporting.

Son de acá

Hubo dos retornos que paralizaron el país; uno fue el de Luis Suárez con toda la movida que generó en su vuelta a Nacional, y otro fue el de Diego Forlán en Peñarol. El mejor futbolista de Sudáfrica 2010 se dio el gusto de jugar en el cuadro de sus amores y fue campeón uruguayo con Peñarol en 2016. Se retiró en Kitchee de Hong Kong.

Sebastián Abreu tuvo tres pasajes por el tricolor entre 2013 y 2016. Además, jugó en Central Español, Sud América y Boston River. Se dio el gusto personal de terminar su carrera en Olimpia de Minas, el club de su ciudad.

Álvaro Pereira inició su carrera en Miramar, pero su paso por el fútbol uruguayo fue poco; emergió gracias a sus buenas campañas en Argentina. Entre 2019 y 2020 tuvo un pasaje por Nacional.

La situación de Egidio Arévalo Ríos fue particular. En 2010 militaba en Peñarol y se quedó hasta el final de ese año. Su retorno a la competencia local fue una década más tarde en Sud América, en un pasaje que solamente se extendió por siete meses.

Jorge Fucile eligió volver en 2014 a Nacional, club del que es hincha. Pese a formarse en Liverpool, optó por no retornar al negriazul. Entre 2020 y 2022 tuvo un pasaje por Juventud de Las Piedras, donde se retiró.

Walter Gargano fue emblema de Peñarol, equipo en el que estuvo entre 2017 y 2023. Luego tuvo un paso poco exitoso por River Plate y terminó su carrera en Durazno.

Un caso similar se dio con Maximiliano Pereira, que llegó en 2021 a Peñarol luego de su larga estadía en Portugal. Su pasaje por el carbonero no fue tan bueno; terminó la carrera profesional en River Plate.

Mauricio Victorino volvió a Nacional, estuvo un año y, luego de emigrar nuevamente, retornó para terminar su carrera profesional en Danubio. Parecido fue el devenir de la etapa de futbolista de Andrés Scotti, quien retornó al tricolor en 2012 y, tras jugar dos años, pasó a Defensor Sporting hasta el retiro.

Lo sucedido con Sebastián Eguren fue bastante particular: fichó por Wanderers el 27 de enero de 2015, pero 16 días después se fue a Colón de Santa Fe, en Argentina, pese a que estaba inscrito por el bohemio para jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Un año después llegó a Nacional, donde se retiró.

Ignacio González, ídolo de Danubio, llegó a Nacional en 2013, algo que molestó a los hinchas franjeados. Luego pasó por Wanderers y terminó la carrera en el equipo de Maroñas, jugando en la segunda división con el equipo donde se formó.

Álvaro Fernández retornó a Nacional en 2013, donde no pudo repetir lo realizado en su primer pasaje. En 2019 volvió al fútbol uruguayo para jugar en Rampla Juniors y terminó su carrera en Plaza Colonia.

El golero Juan Castillo fue de los jugadores que más camisetas vistieron en Uruguay luego del Mundial de Sudáfrica. En 2012 llegó a Liverpool y desde ahí defendió el arco de Danubio, Peñarol, Juventud de Las Piedras y Fénix.

No todos vuelven al primer amor

Hubo tres que no volvieron, lo que generó molestias en el público general, sobre todo por considerarse de jugadores de mayor renombre y muy queridos por su pasaje en la década pasada por la selección uruguaya.

Diego Lugano se retiró en 2018 en San Pablo, club brasileño en el que es ídolo, mientras que Diego Godín dejó la actividad profesional en 2023, en Vélez Sarsfield de Argentina. En 2024 despuntó el vicio con su amigo Gonzalo Chory Castro en el fútbol del interior defendiendo la camiseta de Porongos. En Nacional muchos esperaron la vuelta de ambos zagueros, algo que nunca se concretó.

Otro jugador muy querido de esa selección era Diego Pérez; el Ruso terminó su carrera en Bolonia de Italia en 2015, equipo en el que estuvo cinco años y al que emigró luego del Mundial 2010. Antes de partir a Europa, había jugado en Defensor Sporting y Peñarol.