Camilo Cándido llegó a Uruguay para incorporarse al tricolor, que perderá a Christian Ebere y Juan Pablo Patiño.

Nacional tuvo un período de pases intenso, pero luego de perder la final de la Supercopa ante Peñarol dio los últimos movimientos para terminar de conformar el plantel de cara al primer semestre de 2026.

Llegó Camilo Cándido: “Con Nacional nunca dudo”

Camilo Cándido arribó en la mañana del miércoles al Aeropuerto Internacional de Carrasco. El lateral izquierdo tenía contrato vigente con Cruz Azul; en 2025 había jugado en Atlético Nacional de Colombia. Se someterá a la revisión médica y, si todo sale bien, se desvinculará del elenco mexicano para firmar su vuelta a Nacional.

En su llegada habló con los medios: “Sabía que para que se diera mi llegada todos teníamos que poner de nuestra parte. Me encantó la charla con Jadson Viera. Le dije que no iba a venir de puntitas de pie. Estoy muy feliz, muy contento de poder estar de nuevo en casa. Con Nacional nunca dudo, tenemos el campeonato local y la Copa Libertadores, que es lo más importante para todos”, dijo.

Cándido pidió paciencia para ponerse a punto: “Mi último partido fue el 17 de diciembre. Vamos a ir de a poco. El año es largo. No quiero hacer locuras de estar a los tres días y lesionarme”, y agregó: “No quería esperar tanto para definir mi futuro, pero los períodos de pases son así”.

Puerta de salida

Christian Ebere continuará su carrera en Cruz Azul, donde firmará un contrato de tres años al ser vendido desde Plaza Colonia, club que recibirá 1.100.000 dólares. A Nacional, que tenía el 30% de la ficha, le entrará una cifra cercana a los 500.000 dólares.

El nigeriano, campeón del Mundial sub 17 con su selección, fue el héroe de la consagración del tricolor en 2025 al anotar el gol en el alargue en la final disputada en el Gran Parque Central.

En el plantel de este año Nacional tiene como delanteros a Maximiliano Gómez, Maximiliano Silvera, Gonzalo Carneiro y Nicolás López, por lo que desde Plaza Colonia se consideró que lo mejor era una venta en este momento, y el tricolor no se opuso al negocio.

Otro jugador que dejará la institución de La Blanqueada es el colombiano Juan Pablo Patiño, que se irá a préstamo a Atlético Nacional de su Colombia natal, puesto que dejó vacante Cándido.

Patiño llegó desde Once Caldas a mitad de 2025, pero nunca se afianzó en el primer equipo. El último domingo tuvo su chance como titular, pero no tuvo una buena actuación y se decidió por su salida para descomprimir.

La última salida que busca Nacional es la de Rómulo Otero, quien no va a ser tenido en cuenta. Es un sueldo alto y, además, libera un cupo de extranjero. Por el momento no hay un destino claro para el volante creativo venezolano.