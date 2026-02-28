El clásico del fútbol uruguayo va este domingo en el Gran Parque Central: hay dudas en ambos equipos.

El azar quiso que en la 4ª fecha del Apertura, temprano en el año, Nacional y Peñarol deban verse las caras. El torneo recién se está armando, ambos empezaron con más dudas que certezas, pero si algo tienen los clásicos es que despiertan: a los bifes, si no estás pronto, te come el contrario.

La hora señalada indica las 19.30 del domingo en el Gran Parque Central. Aunque nos estemos acostumbrando, la triste realidad marca que solo habrá hinchada locataria -estadio lleno- y que el equipo visitante, sea cual sea el resultado, una vez terminado el partido, tendrá 15 minutos para irse.

Adentro, el fútbol, y en la previa dos equipos que ultiman detalles para armar sus oncenas. Ambos tienen dudas en cuanto a nombres propios, aunque, según dejaron ver los técnicos en las ruedas de prensa previas, las incertidumbres -o disconformidades- pasan por lo colectivo, por lo que hacen o no pueden hacer tricolores y carboneros cuando el juez pita y marca. A los tumbos, lejos de la punta, así llegan Nacional y Peñarol.

Realidad Nacional

El tricolor de Jadson Viera llega sin derrotas en tres partidos, pero con rendimientos que no conforman del todo al entrenador. Más allá de eso, se vislumbra en Nacional una base de titulares bastante clara. Que Luis Mejía será el arquero no hay dudas, tampoco que el lateral derecho sea Juan de Dios Pintado y los centrales Sebastián Coates -el capitán- y el colombiano Julián Millán. En el lateral izquierdo venía jugando el juvenil Federico Bais -readaptado a esa posición, porque en inferiores Bais es más bien volante o mediapunta-, pero al parecer puede entrar desde el vamos una de las incorporaciones para esta temporada, Camilo Cándido. El zurdo no venía teniendo minutos y se dudaba de su estado físico, pero el hecho de aparecer en la conferencia de prensa previa al clásico invita a pensar que puede estar en el 11 inicial. Credenciales tiene, de sobra.

Jadson tiene cierta inclinación a jugar con tres volantes. Si se miran los nombres, hay dos que se repiten: Luciano Boggio y Lucas Rodríguez. El tercero venía siendo Christian Oliva -número puesto en los clásicos, jugador para esa clase de partidos-, pero fue vendido. El sustituto parece ser el argentino Tomás Verón Lupi, no por características, sino por elección del técnico. El ex Racing tiene menos marca que Oliva, pero gana en proyección y elaboración de juego. Seguramente Boggio y Rodríguez deban marcar más, para de alguna manera darle libertad creativa -y menos desgaste- a Verón Lupi.

En el ataque nadie puede tener dudas de que Maximiliano Gómez estará. Es la referencia del equipo y viene con buenos rendimientos, si no es haciendo goles es asistiendo. Junto a él podría estar Maximiliano Silvera: el ex Peñarol se ha ganado un lugar tras las lesiones de sus compañeros, también por el bajo rendimiento de alguno de ellos, y dado su perfil de delantero con “sacrificio”, que no le hace asco a marcar ni mucho menos, Viera puede inclinarse por él como segundo hombre de ataque. Resta saber el tercero, que podría salir de Nicolás Diente López o Juan Cruz de los Santos, dependiendo del estado de forma con el que lleguen, al límite de su recuperación física.

A modo de resumen, el probable equipo tricolor sería con Mejía; Pintado, Coates, Millán, Bais o Cándido; Boggio, Rodríguez, Verón Lupi; Nicolás López o De los Santos, Silvera y Gómez.

Peñarol actualidad

El carbonero ha visto cómo su realidad ha sido afectada por las lesiones. A Diego Aguirre los infortunios le han jugado en contra y está poniendo en cancha alineaciones que no son las que imaginaba. Más bien, atiende las circunstancias del juego, lejos de poder elegir libremente quién y dónde.

Su golero será Washington Aguerre; lo trajo para ser titular y eso hará. Es cierto que Sebastián Britos estuvo muy bien bajo los tres palos cuando Aguerre estuvo suspendido, pero no es el titular. Delante de él también irá una línea de cuatro y, al igual que el técnico de Nacional, Aguirre tiene una duda, curiosamente en el lateral izquierdo, igual que su rival. Emanuel Gularte jugará de lateral derecho -el argentino Franco Escobar no está listo para 90 minutos-, en el centro de la zaga estarán Nahuel Herrera y Lucas Ferreira, y la duda está en si llega el capitán del equipo, Maximiliano Olivera, titular indiscutible cuando está. Como su recuperación está muy justa, si Olivera no juega lo hará Diego Laxalt.

En la mitad de la cancha no hay dudas de que el argentino Eric Remedi y Jesús Trindade estarán en esa zona. Otro para la zona, aunque suele hacerlo más adelante según las circunstancias de los partidos, será Leonardo Fernández, el responsable de generar el juego carbonero.

Matías Arezo es otro número puesto. El delantero viene siendo el buque insignia de Peñarol, el más picante, el que más quiere, aunque no le llegue una bola, el que logra meter goles más allá de las circunstancias de juego. Arezo estuvo en el centro de la discusión en el período de pases, pero la desgracia de la lesión de Abel Hernández lo puso en la delantera, desplazando del lugar a Facundo Batista, el otro centrodelantero que llegó al manya.

Quiénes lo acompañarán no se sabe ni se sabrá, muy probablemente, hasta la hora en que el técnico entregue el listado oficial. Hay tres nombres: el argentino Gastón Togni, el colombiano Luis Miguel Angulo y Leandro Umpiérrez. Los nombres extranjeros fueron traídos para hacerse cargo de la delantera del equipo, pero, a la luz de los rendimientos, Umpiérrez, por lo general, ha jugado muy buenos clásicos y se ganó, en principio, luchar por un cupo de titular.

En suma, ordenando las posibilidades, Peñarol jugaría con Aguerre; Gularte, Herrera, Ferreira, Laxalt (u Olivera); Remedi, Trindade, Leo Fernández; Togni, Angulo y Arezo.

La ley

Andrés Matonte será el árbitro del clásico y tendrá como asistentes en las bandas a Agustín Berisso y Héctor Bergaló. Daniel Rodríguez será cuarto árbitro, mientras que en la cabina del VAR estarán Leodán González, asistido por Diego Riveiro y Nicolás Tarán. Será el quinto clásico para Matonte. Para la anécdota y estadística, con él en la cancha Nacional ganó dos veces y las otras dos fueron empate.