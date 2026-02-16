Nicolás Pirozzi durante su participación en el evento de esquí alpino de slalom gigante masculino, el 14 de febrero, en el centro de esquí Stelvio, en Bormio (Valtellina).

El uruguayo nacido en Chile no pudo terminar de slalom, su última competencia en Milano-Cortina 2026.

Uruguay volvió a los Juegos Olímpicos de invierno con Nicolás Pirozzi, nacido en Chile pero de madre uruguaya, con lo que la celeste rompió la racha de 28 años de ausencia desde la última participación del franco-uruguayo Gabriel Hottegindre, en Nagano 1998.

Pirozzi se estrenó el fin de semana en slalom gigante, donde finalizó en la 36ª posición entre 81 competidores. El lunes, en el amanecer uruguayo, volvió a la pista nevada de Milano-Cortina para la prueba de slalom en el centro de esquí Stelvio, una sede con características para recibir a 7.000 espectadores.

En esta oportunidad el uruguayo no pudo terminar la primera carrera que fue sobre las 6.00 de nuestro país y eso llevó a que no participara en la segunda, que largó a las 9.30. Solamente 39 competidores pudieron culminar ambas competencias, que fueron muy exigentes.

El suizo Loic Meillard se llevó el oro, a 35 segundos quedó el austríaco Fabio Gstrein, que fue medalla de plata, mientras que el noruego Henrik Kristoffersen completó el podio. Solamente dos sudamericanos terminaron la prueba: el chileno Tomás Holscher culminó en la vigesimocuarta colocación, mientras que el brasileño Giovanni Ongaro fue vigesimoséptimo.