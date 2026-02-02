El futbolista formado en Defensor Sporting empezará su periplo culé.

Patricio Pacífico jugará en Barça Atlètic, filial de Barcelona, club al que llega cedido desde Defensor Sporting, equipo formador por excelencia del fútbol uruguayo en el que se crio y llegó a jugar en primera división en 2024. En ese tiempo Defensor fue bicampeón de la Copa Uruguay.

El club culé anunció su llegada este lunes. El acuerdo será por seis meses e incluye una opción de compra. En la firma del acuerdo estuvieron presentes el presidente violeta, Diego Franzini, y Germán Krasouski, representante del jugador. El Barcelona B milita en el grupo 3 de la Segunda Federación, cuarta categoría del fútbol español. Está cuarto en la tabla, con 35 puntos en 21 partidos jugados. De esta manera pretende clasificar a los playoffs por el ascenso.

Pacífico, que además integró las selecciones uruguayas sub 17 y sub 20, debe jugar como mínimo 30 minutos para habilitar la opción de compra. Según la cantidad de minutos que alcance y el porcentaje del pase finalmente adquirido, se revelará la cifra definitiva de la transferencia del futbolista violeta.

Barcelona presentó a Pacífico como un futbolista “zurdo polivalente”, “de gran envergadura, lo que le permite ganar duelos en el cuerpo a cuerpo y salir con el balón controlado con solvencia”. “El nuevo defensa del Barça Atlètic es internacional habitualmente con la selección de Uruguay sub 20, al igual que lo había sido previamente con la sub 17. Acumula una experiencia de 37 partidos en la liga uruguaya, además de algunos partidos en la Copa Libertadores mayor y también en la Libertadores sub 20”, continúa la misiva, que confirma además que Pacífico “ha pasado las habituales pruebas médicas con el club, ha conocido las instalaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper y del estadio Johan Cruyff, y en los próximos días empezará a entrenarse con sus nuevos compañeros”.

El futbolista juvenil, por su parte, declaró sentir el “orgullo enorme de vestir esta camiseta; es una ilusión que todo futbolista tiene, porque el Barça es un club muy grande”. “Lo primero de todo es adaptarme a mis nuevos compañeros y luchar por el objetivo principal que tenemos todos. Tengo muchas ganas de jugar en el [estadio] Johan [Cruyff] con esta camiseta”, agregó.