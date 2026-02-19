Ambos presidentes hicieron énfasis en que el mercado de pases está abierto hasta el 25 de febrero y que pueden existir movimientos.

La empresa de transporte Cabify cerró un acuerdo de esponsoreo con Nacional y Peñarol. En la presentación del acuerdo estuvieron presentes los presidentes Ricardo Vairo e Ignacio Ruglio, y ambos hablaron en rueda de prensa.

Ricardo Vairo: “Nos gustaría ganar todos los partidos, pero sabemos que los inicios son complicados”

El presidente de Nacional habló del inicio del torneo y el encuentro del próximo fin de semana en Durazno: “No empezamos como queríamos, nos gustaría ganar todos los partidos, pero sabemos que los inicios son complicados. Estamos mejor que como empezamos el año pasado. Ahora, con la expectativa de ganarle a Progreso, mejorar el juego en equipo, que es lo que todos los hinchas esperamos, y encarar de la mejor manera la semana clásica”.

Sobre el clásico con Peñarol en el Gran Parque Central y la seguridad, dijo: “Estamos trabajando con los encargados de seguridad y los distintos colectivos. Queremos que el comportamiento sea como el de la final clásica en nuestro estadio, que fue ejemplar, una fiesta impresionante cumpliendo todos los reglamentos; este año ya tuvimos una multa en la Supercopa”.

Para cerrar habló de la conformidad con el mercado de pases y la chance de que llegue algún refuerzo más: “Fue muy bueno, estamos todos muy conformes. Todas las aspiraciones que tenía el área deportiva se cumplieron. Estábamos a la expectativa de la salida o no de Christian Oliva, pero con todo adelantado por Mauricio Vera. Aprendí con Flavio Perchman que el mercado siempre está abierto, pero lo que entendemos es que hasta julio este es el plantel que vamos a tener”.

Ignacio Ruglio: “Vamos a esperar a Nicolás Vallejo y al Indio Fernández”

El mandatario carbonero también arrancó hablando del traspié del último fin de semana frente a Central Español: “No se va a ganar siempre. Los primeros 20 minutos fueron buenos. Hay que levantarse rápido; ganar este fin de semana es fundamental. Veníamos de jugar muy bien con Nacional en la Supercopa; una noche no te salen las cosas y ya es todo un desastre”.

Sobre el mercado de pases fue claro al explicar que Peñarol va a esperar hasta el final: “Seguiremos esperando a ver si concretamos alguno de los jugadores que venimos buscando. Hasta el 25 de febrero pueden llegar Nicolás Vallejo y el Indio Roberto Fernández. Si no llegan, los esperaremos a mitad de año”.

Ruglio argumentó que en el plantel actual hay jugadores en los que confiar: “Tenemos a Leandro Umpiérrez, que hizo todas las formativas como doble 5 o jugando de 8, es su posición natural, aunque en este tiempo se ha tirado a la banda. Eduardo Darias, Eric Remedi, Jesús Trindade y un montón de juveniles que seguro están esperando pista y que sean mejores que cualquier otro nombre que anda en la vuelta”, consideró sobre los volantes. En el arco “hay dos tremendos goleros. Sebastián Britos lo está haciendo muy bien, y ahora queda habilitado Washington Aguerre; Diego Aguirre tiene un lindo problema para definir”.

Al ser consultado sobre si el arco era el puesto que mejor estaba cubierto en Peñarol, contestó: “Si tenés tres delanteros como Abel Hernández, Facundo Batista y Matías Arezo, y todavía el otro día entró muy bien Luciano González, quiere decir que ahí estamos bien. Lo mismo en la zaga con Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera y Mauricio Lemos; se van a matar para ver quién juega”.

El mandatario aurinegro mostró preocupación por las lesiones que está sufriendo el plantel principal, pero consideró que es algo que a todos les pasa: “Se da en todos los clubes del mundo. El otro día prendí la televisión y decían ‘la enfermería de Boca’, a Nacional le pasó con el Diente López, una de sus figuras, que no jugó por estar lesionado. Preocupa, pero a la salida de una pretemporada, y después de un mes de parate, es normal. Lo que no nos puede pasar es que a lo largo de la temporada se sufra lo mismo que el año pasado”.

Para cerrar, habló de las críticas que está recibiendo Leonardo Fernández: “Todos estamos expuestos. Él sabe el lugar que ocupa y la inversión que se hizo por él; cuando las cosas estén bien, va a ser aplaudido”.