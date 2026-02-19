En una etapa magnífica, con una trepada que se hizo por primera vez en la historia, el ciclista del Náutico se afianza como líder de la carrera; este viernes será la 5a etapa entre Minas y Rocha.

Era la etapa reina y lo fue. Trayecto duro, algunos intentos de fugas buscando metas volantes, pelotón controlado por el Náutico Boca de Cufré con un paso firme. Así la mayoría del trayecto entre Canelones y el Salto del Penitente. El quiebre de la ruta 8 hacia la subida marcó la carrera. Y ahí Anderson Maldonado, uno de los mejores en la materia, dio el golpe de mando y, cuando el camino se puso cuesta arriba -pero cuesta arriba posta, duro- se largó solo para llevarse la 4a etapa y estirar diferencias en lo que importa, la clasificación general individual.

Anderson cruzó la meta con un tiempo de 3 horas 38 minutos 51 segundo. En segundo lugar dejó a su hermano, Ignacio (Armonía Cycles), que le quiso seguir el paso pero no pudo, aunque llegó casi pegado. En tercer lugar entró el argentino Sergio Fredes (Punta del Este), quien paró su reloj uno segundos después, 3:39:06. Y cuarto, también en solitario, entró Pablo Bonilla, compañero de Anderson, quien no sólo está haciendo un papel de gregario, sino que hasta el momento ha completado una carrera notable.

Pasando raya, Anderson Maldonado estiró diferencias como malla líder (ver tablas). Ignacio, su hermano -hay que ver a los Maldonados, ¿no? Anderson vigente ganador de la Vuelta e Ignacio el defensor de Rutas tras ganarla en 2025-, ahora pasó a ser segundo, relegando a Bonilla al tercer puesto. En el cuarto lugar, un poquito más lejos, está Fredes. Lo categórico: los cuatro primeros de la general fueron los cuatro que definieron la 4a etapa.

Quedan tres etapas, no le van a dar respiro, será atacado por los equipos que están arriba, entre ellos el Armonía donde corre su hermano Nacho, pero también el Punta del Este y el Dolores Cycles irán por lo suyo. Este viernes será la primera de las últimas etapas, con un trayecto que unirá Minas con Rocha totalizando 150 km. Habrá un comienzo con la carretera quebrada, con dos premios de la Cima en 40km, para después aplanarse un poco y tener dos sprinters (el segundo bonificado). La llegada será ideal para los embaladores.

Clasificación general individual Pos. Nombre Club Dif. 1 Anderson Maldonado Náutico Boca del Cufré - 2 Ignacio Maldonado Armonía Cycles +00:00:44 3 Pablo Bonilla Náutico Boca del Cufré +00:00:49 4 Sergio Fredes Punta del Este +00:01:17 5 Lucas Gaday Dolores Cycles +00:02:06 6 Germán Fernández Dolores Cycles +00:02:37 7 Alejandro Quilci Alas Rojas de Santa Lucía +00:02:46 8 Juan Caorsi Armonía Cycles +00:03:06 9 Ignacio Negrín Douglas Gilles +00:03:38 10 Pablo Troncoso Punta del Este +00:03:39

Clasificación por equipos Posicion Equipo Dif. 1 Náutico Boca del Cufré -- 2 Dolores Cycles +00:04:41 3 Punta del Este +00:07:21 4 Armonía Cycles +00:08:36 5 Cerro Largo +00:10:08

Premio Cima Pos. Nombre Equipo Puntos 1 Lisandro Bravo Cerro Largo 9 2 Mateo Mascaraña Alas Rojas de Santa Lucía 7 3 Federico Clara Ciclista Punta del Este 5

Premio Regularidad Pos. Nombre Equipo Puntos 1 Ignacio Maldonado Armonía Cycles 35 2 Pablo Bonilla Náutico Boca del Cufré 33 3 Anderson Maldonado Náutico Boca del Cufré 29

Premio Sprinter Pos. Nombre Equipo Puntos 1 Federico Clara Punta del Este 10 2 Roderick Asconegui Dolores Cycles 6 2 Christian Hernández Punta del Este 4

.