Leandro Umpiérrez, de Peñarol, el 1° de febrero, en la final de la Supercopa en el estadio Centenario. Foto: Rodrigo Viera Amaral

El aurinegro Leandro Umpiérrez tendrá que cumplir dos fechas y una sola los tricolores Gonzalo Carneiro e Ignacio Suárez.

Peñarol salió campeón de la Supercopa al vencer por penales a Nacional el domingo pasado en el estadio Centenario. De este modo el carbonero levantó su primera copa de 2026.

El clásico tuvo un clima caliente en la cancha y en la tribuna. El debut de Maximiliano Silvera con la camiseta tricolor tras la salida del carbonero marcó la tensión de la noche.

En el segundo tiempo fueron expulsados Leandro Umpiérrez y Gonzalo Carneiro, y el golero suplente Ignacio Suárez vio la roja por una discusión con Emanuel Gularte previo a los penales.

Las sanciones que durgen de estas expulsiones se deberán cumplir en el inicio del Apertura. El jugador carbonero se perderá los partidos con Montevideo City Torque en el Campeón del Siglo y con Central Español en el Campus de Maldonado. En Peñarol también está suspendido Washington Aguerre para el debut en el primer torneo corto del año, pena que le tiene pendiente de su paso por el fútbol colombiano.

Tanto Carneiro como Suárez recibieron un partido de sanción y lo cumplirán el próximo domingo a las 20.00 cuando Nacional visite a Boston River en Florida. En el tricolor tampoco podrá estar presente el preparador físico Guillermo Souto, expulsado en el primer tiempo.

Además, se instruyó en el expediente del partido la imposición de sanciones a las parcialidades de ambos equipos por el ingreso y uso de bengalas y pirotecnia, y la exposición de banderas del rival. Por este motivo se citará a declarar a ambos clubes.

El Ministerio del Interior está analizando las imágenes del clásico y de los días anteriores. Esta vez hubo guardias todo el fin de semana, con policías que pernoctaron en el Centenario para evitar el ingreso de objetos prohibidos, algo que de todas formas terminó sucediendo. Habrá reuniones con todas las áreas de seguridad para evaluar el operativo.