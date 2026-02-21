Tramo final de Rutas de América. La 54ª edición de la carrera por etapas que organiza el Club Ciclista Fénix se apronta para las dos últimas jornadas. Ha sido una semana de muy buen ciclismo, donde Anderson Maldonado y su equipo, el Náutico Boca de Cufré, se están destacando como los mejores. Sin embargo, no todo está hecho: les queda defender -o contratacar- para mantenerse arriba hasta la llegada del domingo, cuando sabrán el nombre que entre en la historia.
Penúltima etapa
Es corta la bocha: este sábado se puede empezar a definir, más bien a sentenciar, la clasificación general individual, el malla líder, el campeón. Esta etapa, que será la sexta, unirá La Paloma y Maldonado, totalizando 135,4 kilómetros. La carrera se presenta con un interesante trazado que será desgastante, más si el viento sopla cruzado. En el contexto actual de la clasificación general, la etapa puede transformarse en el punto de quiebre de la carrera, pero eso dependerá de lo que suceda en el tablero táctico en el que se transformará la ruta 9.
La general muestra a Anderson Maldonado (Náutico Boca de Cufré) como líder con 15:02:42, escoltado por su compañero Pablo Bonilla a apenas 12 segundos. Tercero está Ignacio Maldonado (Armonía Cycles), a 44 segundos, mientras que más atrás aparecen Lucas Gaday (Dolores Cycles) a 1:32 y Alejandro Quilci (Alas Rojas) a 2:08.
Análisis previo
El Náutico Boca de Cufré tiene la ventaja deportiva y numérica: primero y segundo en la general individual y primero en la clasificación por equipos. Los dirigidos por Jorge Giacinti están haciendo una gran carrera, ya sea controlando al pelotón, metiéndose en escapadas -el caso del viernes con Bonilla- o en los finales en sprint, donde Leonel Rodríguez es carta ganadora. Sin embargo, lógicamente estas ventajas traen responsabilidades, más cuando la carrera se acerca a su final. El sábado tendrán que estar atentos desde el kilómetro cero, porque si permiten que se filtre un hombre cercano en la general, llámese Ignacio Maldonado, el desgaste puede salir caro.
Para Nacho Maldonado la cuenta es clara: perdió el segundo puesto tras la quinta etapa y ahora está obligado a asumir riesgos. Los 44 segundos que lo separan de su hermano están lejos de ser definitivos, pero tampoco admiten especulación. Será importante la estrategia que tome el Armonía Cycles y qué mano le puede dar su compañero de equipo, Juan Caorsi.
Terciando viene el Dolores Cycles, aunque su líder, Roderyck Asconeguy, quedó relegado en el undécimo puesto de la general. Esa situación les da margen para correr sin presión defensiva. Un ataque lejano o un planteo agresivo buscando fracturar el pelotón podría alterar el equilibrio de la carrera.
Y después, Montevideo
La séptima etapa será la última. El domingo habrá carrera entre Maldonado y Montevideo, 150,8 kilómetros que serán el cierre de la 54ª edición en la rambla de Carrasco, frente al hotel Sofitel.
La etapa será larga, expuesta y con varias bonificaciones: habrá premio sprinter temprano, dos premios de cima y otro sprinter bonificado ya en el tramo final. Lo mismo que en todas las últimas etapas: si la general llega abierta, el último día no será protocolar. Además, bueno saberlo, en las etapas cercanas al mar el viento se pone intenso y si es costero juega su rol.
Como ejemplo vale recordar la última etapa de Rutas de América 2025, cuando le hicieron la vida imposible a Ignacio Maldonado, no un rato sino buena parte de esa etapa final. Guante blanco, ninguno; más bien puños aferrados al manillar, cola pegada al sillín y concentración en el pedaleo. Este año, precisamente, será Nacho quien -dependiendo de cómo quede la general el sábado- tome una postura más ofensiva buscando la malla del ganador.
Clasificación general individual
|Pos.
|Nombre
|Equipo
|Tiempo
|Dif.
|1
|Anderson Maldonado
|Náutico Boca de Cufré
|15:02:42
|--
|2
|Pablo Bonilla
|Náutico Boca de Cufré
|15:02:54
|+00:00:12
|3
|Ignacio Maldonado
|Armonía Cycles
|15:03:26
|+00:00:44
|4
|Lucas Gaday
|Dolores Cycles
|15:04:14
|+00:01:32
|5
|Alejandro Quilci
|Alas Rojas de Santa Lucía
|15:04:50
|+00:02:08
|6
|Germán Fernández
|Dolores Cycles
|15:05:19
|+00:02:37
|7
|Sergio Fredes
|Punta del Este
|15:05:28
|+00:02:46
|8
|Juan Caorsi
|Armonía Cycles
|15:05:48
|+00:03:06
|9
|Ignacio Negrín
|Douglas Gilles
|15:06:20
|+00:03:38
|10
|Pablo Troncoso
|Punta del Este
|15:06:21
|+00:03:39
Clasificación por equipos
|Posición
|Equipo
|Tiempo
|Dif.
|1
|Náutico Boca de Cufré
|45:13:24
|--
|2
|Dolores Cycles
|45:17:43
|+00:04:19
|3
|Armonía Cycles
|45:23:57
|+00:10:33
Clasificación por puntos
|Pos.
|Nombre
|Equipo
|Puntos
|1
|Pablo Bonilla
|Náutico Boca del Cufré
|48
|2
|Ignacio Maldonado
|Armonía Cycles
|39
|3
|Anderson Maldonado
|Náutico Boca del Cufré
|34
Premio Cima
|Pos.
|Nombre
|Equipo
|Puntos
|1
|Lisandro Bravo
|Cerro Largo
|15
|2
|Mateo Mascaraña
|Alas Rojas de Santa Lucía
|10
|3
|Federico Clara
|Punta del Este
|5
Premio Sprinter
|Pos.
|Nombre
|Equipo
|Puntos
|1
|Federico Clara
|Punta del Este
|10
|2
|Roderyck Asconeguy
|Dolores Cycles
|10
|3
|Christian Hernández
|Punta del Este
|4
