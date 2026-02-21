Ruta 60 durante la quinta etapa de la 54ª edición de Rutas de América que une Minas con la ciudad de Rocha, el 20 de febrero, en Lavalleja.

Anderson Maldonado y el Náutico Boca de Cufré deberán defender el primer lugar en la clasificación general.

Tramo final de Rutas de América. La 54ª edición de la carrera por etapas que organiza el Club Ciclista Fénix se apronta para las dos últimas jornadas. Ha sido una semana de muy buen ciclismo, donde Anderson Maldonado y su equipo, el Náutico Boca de Cufré, se están destacando como los mejores. Sin embargo, no todo está hecho: les queda defender -o contratacar- para mantenerse arriba hasta la llegada del domingo, cuando sabrán el nombre que entre en la historia.

Penúltima etapa

Es corta la bocha: este sábado se puede empezar a definir, más bien a sentenciar, la clasificación general individual, el malla líder, el campeón. Esta etapa, que será la sexta, unirá La Paloma y Maldonado, totalizando 135,4 kilómetros. La carrera se presenta con un interesante trazado que será desgastante, más si el viento sopla cruzado. En el contexto actual de la clasificación general, la etapa puede transformarse en el punto de quiebre de la carrera, pero eso dependerá de lo que suceda en el tablero táctico en el que se transformará la ruta 9.

La general muestra a Anderson Maldonado (Náutico Boca de Cufré) como líder con 15:02:42, escoltado por su compañero Pablo Bonilla a apenas 12 segundos. Tercero está Ignacio Maldonado (Armonía Cycles), a 44 segundos, mientras que más atrás aparecen Lucas Gaday (Dolores Cycles) a 1:32 y Alejandro Quilci (Alas Rojas) a 2:08.

Análisis previo

El Náutico Boca de Cufré tiene la ventaja deportiva y numérica: primero y segundo en la general individual y primero en la clasificación por equipos. Los dirigidos por Jorge Giacinti están haciendo una gran carrera, ya sea controlando al pelotón, metiéndose en escapadas -el caso del viernes con Bonilla- o en los finales en sprint, donde Leonel Rodríguez es carta ganadora. Sin embargo, lógicamente estas ventajas traen responsabilidades, más cuando la carrera se acerca a su final. El sábado tendrán que estar atentos desde el kilómetro cero, porque si permiten que se filtre un hombre cercano en la general, llámese Ignacio Maldonado, el desgaste puede salir caro.

Para Nacho Maldonado la cuenta es clara: perdió el segundo puesto tras la quinta etapa y ahora está obligado a asumir riesgos. Los 44 segundos que lo separan de su hermano están lejos de ser definitivos, pero tampoco admiten especulación. Será importante la estrategia que tome el Armonía Cycles y qué mano le puede dar su compañero de equipo, Juan Caorsi.

Terciando viene el Dolores Cycles, aunque su líder, Roderyck Asconeguy, quedó relegado en el undécimo puesto de la general. Esa situación les da margen para correr sin presión defensiva. Un ataque lejano o un planteo agresivo buscando fracturar el pelotón podría alterar el equilibrio de la carrera.

Y después, Montevideo

La séptima etapa será la última. El domingo habrá carrera entre Maldonado y Montevideo, 150,8 kilómetros que serán el cierre de la 54ª edición en la rambla de Carrasco, frente al hotel Sofitel.

La etapa será larga, expuesta y con varias bonificaciones: habrá premio sprinter temprano, dos premios de cima y otro sprinter bonificado ya en el tramo final. Lo mismo que en todas las últimas etapas: si la general llega abierta, el último día no será protocolar. Además, bueno saberlo, en las etapas cercanas al mar el viento se pone intenso y si es costero juega su rol.

Como ejemplo vale recordar la última etapa de Rutas de América 2025, cuando le hicieron la vida imposible a Ignacio Maldonado, no un rato sino buena parte de esa etapa final. Guante blanco, ninguno; más bien puños aferrados al manillar, cola pegada al sillín y concentración en el pedaleo. Este año, precisamente, será Nacho quien -dependiendo de cómo quede la general el sábado- tome una postura más ofensiva buscando la malla del ganador.

Clasificación general individual Pos. Nombre Equipo Tiempo Dif. 1 Anderson Maldonado Náutico Boca de Cufré 15:02:42 -- 2 Pablo Bonilla Náutico Boca de Cufré 15:02:54 +00:00:12 3 Ignacio Maldonado Armonía Cycles 15:03:26 +00:00:44 4 Lucas Gaday Dolores Cycles 15:04:14 +00:01:32 5 Alejandro Quilci Alas Rojas de Santa Lucía 15:04:50 +00:02:08 6 Germán Fernández Dolores Cycles 15:05:19 +00:02:37 7 Sergio Fredes Punta del Este 15:05:28 +00:02:46 8 Juan Caorsi Armonía Cycles 15:05:48 +00:03:06 9 Ignacio Negrín Douglas Gilles 15:06:20 +00:03:38 10 Pablo Troncoso Punta del Este 15:06:21 +00:03:39

Clasificación por equipos Posición Equipo Tiempo Dif. 1 Náutico Boca de Cufré 45:13:24 -- 2 Dolores Cycles 45:17:43 +00:04:19 3 Armonía Cycles 45:23:57 +00:10:33

Clasificación por puntos Pos. Nombre Equipo Puntos 1 Pablo Bonilla Náutico Boca del Cufré 48 2 Ignacio Maldonado Armonía Cycles 39 3 Anderson Maldonado Náutico Boca del Cufré 34

Premio Cima Pos. Nombre Equipo Puntos 1 Lisandro Bravo Cerro Largo 15 2 Mateo Mascaraña Alas Rojas de Santa Lucía 10 3 Federico Clara Punta del Este 5

Premio Sprinter Pos. Nombre Equipo Puntos 1 Federico Clara Punta del Este 10 2 Roderyck Asconeguy Dolores Cycles 10 3 Christian Hernández Punta del Este 4

