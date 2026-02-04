Al igual que en 2025, habrá Torneo Competencia y Fase Regular. El Consejo de Liga busca cambiar el formato de los descensos para tener en 2027 un campeonato con 16 equipos, a diferencia de los 14 que hay ahora.

Tras el Consejo de Liga realizado en la noche del martes, quedaron fijados los detalles para la temporada 2026 de la Segunda División Profesional, aunque aún falta confirmarse el fixture que se sorteará dos semanas antes del inicio, pactado para el 7 de marzo. Al igual que en los últimos años, el formato será con Torneo Competencia y Fase Regular, de donde surgirán los ascensos directos, y luego playoffs con los equipos posicionados del tercero al sexto lugar en la tabla, en los que se definirá el último ascenso a Primera División.

En cuanto a los descensos, el Consejo de Liga apunta a que en 2027 exista una divisional con 16 equipos. Para eso pretenden que los últimos dos equipos de la tabla, condenados al descenso, jueguen un repechaje con el tercero y el cuarto de la Primera Amateur, que además permitiría dos ascensos. De esta manera, podría haber cuatro ascensos de la C, o bien dos ascensos o tres, e incluso sería posible que ningún equipo descienda al amateurismo en 2027 y se confirme una liga con 16 equipos en todas las variables. De todas formas, para terminar de establecer el cambio en el formato, debe ser aprobado en el Consejo del Fútbol Profesional el próximo 10 de febrero.

Otro de los puntos que quedaron definidos es el formato para la conformación de los grupos del primer torneo corto, el Competencia, que asegura un lugar en los playoffs por el tercer ascenso en caso de que en la tabla general el equipo ganador no alcance la clasificación. Como en el torneo que en 2025 consiguió Tacuarembó FC, se determinó continuar con la distribución de dos clubes del interior en el grupo A y dos del interior en el grupo B. En 2026 los clubes del interior de la B son Oriental de La Paz, Plaza Colonia, Tacuarembó, Paysandú FC y Atenas de San Carlos.

En otro orden, quedaron establecidas las nomenclaturas de los distintos torneos y galardones. El trofeo de campeón llevará el nombre de Elías Sumar, dirigente con más de 50 años en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). El primer ascenso, también correspondiente al campeón, y el segundo ascenso llevarán el nombre del doctor Pedro Larroque, fallecido el 6 de enero de 2026. Asimismo, el tercer ascenso se nombró Ramón Silvera, entrenador de Paysandú fallecido en 2025. El campeón del Competencia se llamará Mario Sanseverino en homenaje al expresidente de Fénix, y el goleador se llevará el premio Claudio Listur, de reconocida trayectoria en el fútbol uruguayo.

Qué pasa en la C

La Primera Amateur se prepara para un nuevo año con algunas novedades, entre ellas la presencia, por primera vez en la historia, de Rampla Juniors y, por otra parte, la presencia de Deportivo LSM, el equipo de Luis Suárez y Lionel Messi que ascendió de la Divisional D en su primer año ligado a la AUF. Rampla, un histórico del fútbol uruguayo, confirmó entrenador para 2027: será el Poro Carlos Aguiar, quien tendrá como ayudante a su hermano Luis. En cuanto a Deportivo LSM, se aseguró la defensa y contrató a dos jugadores con experiencia, Mario Risso y Christian Almeida.

Son 29 los equipos que pelearán por dos ascensos y, de confirmarse, dos repechajes con los últimos de la Segunda División: Bella Vista, Terremoto, DFC, Deportivo Italiano, Frontera Renegades, Canadian, Villa Teresa, Cooper, Deutscher, Villa Española, Deportivo Colonia, Rocha FC, Huracán Buceo, Platense, Potencia, Salus, Lito, Halcones, Basáñez, Mar de Fondo, la IASA, Sportivo Bella Italia, Salto FC, Alto Perú, Artigas, Parque del Plata, Gorriones, Rampla y Deportivo LSM.

Otro de los históricos, Bella Vista, será dirigido por Pablo Gaglianone. Entre las altas para 2027 llegaron Andrés Ravecca, Facundo Trinidad, Felipe Klein y Adrián Argachá. Entre otros movimientos, Villa Española presentó a su nuevo entrenador, Luis Gómez, mientras que Carlos Bueno regresó como entrenador a Artigas y trabajará junto a Ruben Paz, y Hamilton Pereira es uno de los experientes que reforzarán al equipo de Salto FC que dirigirá Matías Rosa. Por su parte, Salus FC, el equipo de Nuevo París, se aseguró al entrenador qué logró el ascenso con Gorriones en 2025, Hugo Bernal, quien ya contrató a Facundo Rodríguez, ex Fénix y Boston River.

Uno de los que más movimientos han hecho en lo que va de 2026 es Bella Italia, el equipo propiedad de Fernando Muslera que dirige Mario Slamfyc. Rodrigo Pintado llegó desde River Plate, Diogo Cruz desde Liverpool, José Breiner Cabal a préstamo desde Deportivo Cali. Pero a ellos se sumaron Bruno Barbato, Matías Cano, Santiago Mazzoncini, Tadeo Cedrés, Mateo Sena, Iván Rodríguez, Diego Núñez, Luis Schlishting y Brian Sánchez. Slamfyc también tendrá entre sus filas al ex Peñarol Alejandro González. Se destaca, además, la llegada de Mariano Ascacibar, hermano del Ruso Santiago Ascacibar, excapitán de Estudiantes de La Plata recientemente contratado por Boca Juniors.