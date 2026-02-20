Federico Valverde fue denunciado a la UEFA por un golpe intencional que no fue apreciado ni por el árbitro ni por el VAR en el partido del martes entre Benfica y Real Madrid.

El exfutbolista de Nacional, Christian Oliva, transferido al Santos de Brasil luego de varias idas y vueltas, atraviesa una nueva situación que le impide ser inscrito por el club. Nacional, por su parte, ya aseguró su reemplazante, se trata del volante argentino ex Boston River Mauricio Vera. El futbolista, quien ya fue dirigido por Jadson Viera en el sastre, se incorporó a filas tricolores proveniente de Deportes Concepción de Chile a préstamo por una temporada, con opción de compra. Vale recordar que el enroque terminó por cerrarse con la incorporación por parte del equipo trasandino de Yonatan Rodríguez, el volante ex Nacional y Banfield.

Lo cierto, Oliva se retiró en silencio de Nacional, aunque hizo el esfuerzo para estar en el partido frente a Racing por el Apertura. Antes, había tenido posibilidades que parecían concretas del fútbol árabe, pero todo terminó por apagarse y el jugador reconoció estar feliz en su club de origen. Sin embargo, la oferta económica del Santos de Neymar resultó ineludible y el futbolista, uno de los baluartes de Nacional los últimos tiempos, viajó para incorporarse al club que también vio surgir al rey Pelé. Oliva dejó Nacional a cambio de 1.500.000 dólares a pagar en tres cuotas, por el 75% de su ficha. El club, que preside Ricardo Vairo, recibió 375.000 dólares y 125.000 dólares más que resignó el jugador a su salida. Oliva viajó este lunes a San Pablo y en la jornada del miércoles se entrenó por primera vez a la par de sus nuevos compañeros.

Sin embargo, la FIFA confirmó este jueves la sanción al Santos de Brasil, por una deuda importante con el Arouca de Portugal por la compra de João Basso. La sanción implica, siempre y cuando no abone la deuda arrastrada, la imposibilidad de contratar futbolistas por los próximos tres períodos de pase, incluido el corriente. El zaguero brasileño Basso llegó al Santos desde el Arouca en 2023 por una cifra de aproximadamente 2.500.000 euros, pero el pago nunca se hizo efectivo y el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) condenó a los paulistas a pagar en un plazo de 45 días, que ya caducaron.

Santos, por su parte, espera recibir el pago de un banco extranjero por la venta del lateral izquierdo Souza al Tottenham inglés. De los casi 95 millones de reales pagados por el equipo inglés para la incorporación del lateral izquierdo, Santos recibiría aproximadamente 82 millones, que utilizaría para saldar su deuda y anular la prohibición de transferencias impuesta. Oliva, mientras, continúa entrenando en el “Centro de Treinamento Rey Pelé”, pero quedará afuera de la convocatoria para la fase final del Campeonato Paulista y, por ahora, también para el Brasileirão.

Federico Valverde fue denunciado por el Benfica

El partido entre Benfica y Real Madrid por la UEFA Champions League del martes dejó como saldo una nueva denuncia por racismo, por parte del brasileño Vinicius, contra el argentino Gianluca Prestianni. Pero, además, en las últimas horas, el club portugués, decidió presentar una denuncia formal ante la UEFA para que se analice una jugada que involucra al mediocampista uruguayo del equipo merengue. Valverde, según indican las imágenes, y según la denuncia del Benfica, protagonizó una “conducta violenta” sobre Samuel Dahl que no fue sancionada ni por el árbitro ni por el VAR. La denuncia fue elevada al Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA. El partido terminó 1 a 0 a favor del equipo español y tendrá su revancha el día 25 de febrero.

Por Europa League

Celta de Vigo, con Matías Vecino presente en el segundo tiempo desde el banco de suplentes, derrotó 2-1 este jueves en Grecia al PAOK de Salónica y quiere meterse en octavos de final de la Europa League, pero antes, tendrá la revancha el próximo 26 de febrero. Iago Aspas y el delantero sueco Williot Swedberg anotaron los goles de la victoria pese al descuento de Alexander Jeremejeff.

El Celtic escocés por su parte, con Marcelo Saracchi de titular, perdió de local en Glasgow ante el Stuttgart alemán, por goleada 4-1. El Panathinaikos, que no contó con Facundo Pellistri, marginado por lesión, igualó 2-2 con el Plzen. Además, el Bologna derrotó en Noruega 1-0 al SK Brann, el Nottingham Forest goleó 3-0 en Estambul al Fenerbahçe, el Estrella Roja de Belgrado derrotó por la mínima al Lille en Francia, y finalmente el Genk belga derrotó 3-1 al Dinamo de Zagreb en Croacia.