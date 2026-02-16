La clásica carrera por etapas de Carnaval se estrena con una etapa interesante.

La 54ª edición de Rutas de América, histórica carrera por etapas que organizada el Club Ciclista Fénix, volverá a las rutas el lunes por la mañana. Su largada no será como las habituales, desde Montevideo, ya sea en la sede del club o en la Intendencia de Montevideo. Será en Fray Bentos. Rutas 2026 tendrá siete etapas que recorrerán buena parte del mapa uruguayo –queda afuera el norte– y terminará el domingo 22 en la rambla de la capital del país.

En la primera etapa la caravana multicolor no recorrerá ese primer tramo, porque la organización estipuló que la carrera empiece con la contrarreloj, por lo que los ciclistas irán saliendo uno a uno. Será una etapa corta para contrarreloj, 22 kilómetros, pero puede ser una jornada donde se marque la cancha, porque los especialistas saldrán a buscar la malla líder, lo mismo que intentarán los que van por la clasificación general, entre ellos Ignacio Maldonado, vigente campeón.

El año pasado Maldonado y la contrarreloj fueron grandes amigos. Claro, el ciclista que en esa temporada defendió al Punta del Este y hoy está en el Armonía de Fray Bentos había sido protagonista durante buena parte de las etapas, y vio la etapa contra el crono como la ideal para asaltar la clasificación general; después de ella quedaría solo la etapa de cierre. Ahora el escenario es otro, diametralmente opuesto, con la crono en el comienzo y todas las etapas por delante. La estrategia que plantee tal vez se podrá observar el lunes, lo mismo para quienes apuesten por quedar en la historia de Rutas. Sí hay que tener en los apuntes el nombre de Roderyck Asconeguy (Dolores Cycles), reciente campeón nacional de contrarreloj, y Agustín Alonso (Náutico Boca del Cufré), especialista en la materia.

Cuadro de premios Clasificación general 1° - 80.000

2° - 32.500

3° - 20.000

4° - 13.000

5° - 10.500

6° - 6.500

7° - 6.500

8° - 6.500

9° - 6.500

10° - 6.500 Clasificación por equipos 1° - 30.000

2° - 14.000

3° - 7.800 Premio Sprinter 1° - 14.000

2° - 7.800

3° - 5.250 Premio Cima 1° - 14.000

2° - 7.800

3° - 5.250

Etapas con peso

La carrera tendrá buena intensidad, de hecho en la segunda etapa, la del martes, el trayecto será largo, porque si bien comienza en Fray Bentos y termina en Mercedes, previo a la llegada a la rambla mercedaria el pelotón irá hacia Nueva Palmira para volver por Dolores y ahí sí rumbear a la capital de Soriano. Serán prácticamente 190 kilómetros.

Los focos seguro estarán puestos en la etapa 4, la del jueves 19, porque habrá final en subida. Sí, como en las grandes vueltas pero a nuestra escala. Esa jornada el comienzo será en Canelones, aunque el final acontecerá en el Salto del Penitente, en Lavalleja. Los ocho kilómetros de cierre tendrán unos cinco o seis entre subidas y bajadas, para trepar los últimos kilómetros en subida continua hasta la bajada de bandera.

No menos importantes serán las etapas finales, sobre todo la quinta y la sexta, donde hay accidentes geográficos que pueden ser propicios para las escapadas; es probable que la malla líder, entre la contra y la etapa en subida, pueda tener a alguno de sus pretendientes ya luciéndola.

Todas las etapas Lunes 16/02 – Etapa 1: Contrarreloj individual en Fray Bentos

Martes 17/02 – Etapa 2: Fray Bentos - Mercedes

Miércoles 18/02 – Etapa 3: José Enrique Rodó - Santa Lucía

Jueves 19/02 – Etapa 4: Canelones - Salto del Penitente

Viernes 20/02 – Etapa 5: Minas - Rocha

Sábado 21/02 – Etapa 6: La Paloma - Maldonado/Punta del Este

Domingo 22/02 – Etapa 7: Maldonado - Montevideo. Final frente al Hotel Sofitel Carrasco.

