El uruguayo suplantará a Eduardo Domínguez; además, Nahuel Acosta arregló en Argentina y José Neris en Ecuador, en tanto que en Brasil hubo goles de Giorgian de Arrascaeta y Nicolás de la Cruz.

El Cacique Alexander Medina es el nuevo entrenador de Estudiantes de La Plata de Argentina, luego de la salida de Eduardo Domínguez. El director técnico argentino, de fugaz paso por Nacional, es considerado un histórico en el club platense. Dirigió su último partido el viernes en la victoria del pincha 1-0, con gol de Alexis Castro, frente a Sarmiento por la sexta fecha del Apertura del fútbol argentino.

Domínguez, quien también dirigió Huracán, Colón e Independiente, ganó con Estudiantes la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga 2024, el Trofeo de Campeones 2024, el Torneo Clausura 2025 y el Trofeo de Campeones 2025. Dirigirá Atlético Mineiro en reemplazo de su compatriota Jorge Sampaoli. Medina concretó su llegada después de que se manejaran nombres como los de Martín Demichelis y Martín Palermo. Tanto Marcos Angeleri, director deportivo del club, que fue dirigido por el Cacique en Nacional en 2018, como Fernando Muslera, compañero en el tricolor como jugadores, inclinaron la balanza a favor del salteño.

El último equipo de Medina como entrenador había sido Talleres de Córdoba en 2025; el técnico, que además dirigió a Inter de Porto Alegre, Vélez Sarsfield y Granada de España, debutará este miércoles frente a Newell's Old Boys de Rosario, que despidió a su dupla de entrenadores, Favio Orsi y Sergio Gómez, tras la derrota ante Banfield y aún no tiene reemplazo.

Acosta jugará en Argentina y Neris en Ecuador

El delantero Nahuel Acosta, quien hace algunas horas se despidió de Peñarol, donde no fue protagonista, fue presentado en San Martín de San Juan, del fútbol argentino. En 2025, Acosta, quien también jugó en Rentistas, Sud América, Albion y Cerro, vistió la camiseta de Blooming de Bolivia, a préstamo, y convirtió tres goles. Este miércoles, San Martín de San Juan enfrentará a Deportivo Madryn por la Copa Argentina y el 1º de marzo visitará a Tristán Suárez por la fase de grupos de la Primera B Nacional.

En Ecuador, José Neris, que fue noticia en Argentina tras su salida de Colón de Santa Fe, firmó contrato con Emelec. El delantero, surgido de River Plate, que también jugó en Peñarol, en Albion y en Montevideo City Torque, será compañero de Gonzalo Nápoli. El equipo eléctrico es dirigido por el uruguayo Vicente Sánchez.

En Brasil hubo goles de Giorgian de Arrascaeta y Nicolás de la Cruz

Giorgian de Arrascaeta y Nicolás de la Cruz fueron claves en el triunfo de Flamengo sobre Madureira 3-0 como local por la semifinal de ida de la Taça Guanabara. De la Cruz convirtió el primero cuando ya se jugaba el segundo tiempo para el equipo que venía de perder la semifinal de la Recopa Sudamericana frente a Lanus, el jueves. Giorgian de Arrascaeta hizo el segundo, de penal, y Luiz Araújo sentenció el juego. Guillermo Varela fue suplente en el conjunto dirigido por Filipe Luís.