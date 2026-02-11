El delantero de la selección anotó por duplicado en la victoria de su equipo por la Champions de la Concacaf; en el mercado de pases, Agustín Anello jugará en la MLS y Agustín Rodríguez en el fútbol mexicano.

En su debut con Tigres de México, el uruguayo Rodrigo Aguirre estampó su marca y comenzó con buen pie su nueva etapa, que, entre otras cosas, tendrá por delante el Mundial con la selección uruguaya. Su nuevo equipo, al que se incorporó algunos días atrás, goleó a Forge de Canadá 4-1 por los dieciseisavos de final de la Champions Cup de la Concacaf. Aguirre, que anotó en dos oportunidades, le permitió a su equipo avanzar a la siguiente fase, en la que enfrentará al ganador del partido entre Cincinnati de Estados Unidos y Universidad O&M de República Dominicana.

El primer gol de Aguirre marcó la ruptura del cero que se conservaba desde el partido de ida en Hamilton. El jugador formado en Liverpool cumplió con la regla de los dos cabezazos en el área y conectó un envío de su compatriota Fernando Gorriarán. En el segundo tiempo, Aguirre guio a su equipo a la goleada, a pesar de que Brian Wright anotó el descuento de la visita. El argentino Ángel Correa y el brasileño Joaquim cerraron la cuenta que significó el pasaje a la siguiente fase. César Araújo, quien había sido pretendido por Nacional, entró en el segundo tiempo en filas del ganador.

En materia de mercado de pases, las novedades pasan por las transferencias de Agustín Anello a la Major League Soccer (MLS) y de Agustín Rodríguez al fútbol mexicano. Anello, procedente de Boston River, jugará en Philadelphia Union: la figura del sastre le aseguró una entrada al club, que además conservó el 15% de una futura transferencia.

Atlas de México anunció oficialmente la llegada de Agustín Rodríguez, procedente de Juventud de Las Piedras, donde se despachó, confirmando su estirpe de goleador, con 18 tantos que le dieron al pedrense la posibilidad de estar jugando la Copa Libertadores de América. Rodríguez llega al equipo mexicano cedido con una opción de compra, que puede volverse obligatoria si el jugador cumple determinados objetivos. Rodríguez también hizo goles en Racing, Nacional de Paraguay, Boston River, Barcelona de Guayaquil, Unión La Calera de Chile e Independiente Santa Fe.

Además, Juan Manuel Sanabria, formado en Nacional, dejó el Atlético San Luis de México para firmar por el Real Salt Lake de la MLS. El uruguayo, que viene de jugar 170 partidos en el fútbol mexicano, rubricó el contrato hasta 2030.

Precisamente al fútbol mexicano llegará el futbolista de Racing de Montevideo Thiago Espinosa, que jugará en el América. El traspaso es a préstamo por un año, con cargo y obligación de compra en diciembre por objetivos cumplidos. Formado en Peñarol, Espinosa llegó a Racing en 2024 y desde entonces disputó 36 partidos con la camiseta del cervecero, en los que anotó tres goles. Será compañero de los también uruguayos Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez.