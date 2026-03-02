Deportivo Maldonado y Juventud cerrarán la etapa el lunes en tierras fernandinas; Peñarol aprovechó los resultados y trepó a la cima.

Central Español llegaba como líder a la cuarta fecha del Apertura, pero perdió y abrió la puerta para que lo pasaran; Defensor Sporting no pudo, Danubio podía alcanzar los 9 puntos, pero empató y se quedó en siete; Nacional también marchó y su rival, Peñarol, fue el que aprovechó para quedar igualado con los palermitanos.

La fecha terminará este lunes, cuando Deportivo Maldonado y Juventud de Las Piedras se enfrenten en el Burgueño Miguel desde las 20.00. Los fernandinos podrían alcanzar la línea de Central Español, pero para eso tendrían que ganar; el gran Juventud de la Libertadores tiene tarea para hacer en lo local: ganar su primer partido en cuatro fechas.

A lo que jugaron

Lo dicho antes: el palermitano perdió el invicto. Y fue en su casa, el Parque Palermo, una noche de sábado donde Wanderers se impuso 1-0 en un partido más bien parejo, pero donde el bohemio aprovechó un penal a favor. Fue en el segundo tiempo: tiro de Jonás Luna, mano de Logan Ponce que el árbitro no vio, pero le avisaron por la cucaracha. Rodrigo Rivero, insignia del bohemio, cambió penal por gol y a cobrar. Bien Wanderers, que se sumó al lote de los que tienen 7 puntos.

A ese escalón de las siete unidades también se sumaron Montevideo City Torque, Racing, Liverpool y Danubio, los tres primeros por haber ganado sus respectivos encuentros, los danubianos por empatar. A propósito, fue una goleada igualdad, 2-2 ante Progreso: Facundo Kidd en contra y Sebastián Papelito Fernández hicieron los goles danubianos, Santiago Viera e Ivo Costantino –este último cuando se iba el tiempo de descuentos– pusieron los de los gauchos.

Liverpool se sacó la polvareda de la Copa Libertadores, a la que extrañará este año, y venció 2-0 a Cerro Largo en el Parque Viera para volver al triunfo en el Apertura. El equipo negriazul marcó el ritmo del partido, administró la pelota y los tiempos, y tuvo en Martín Rabuñal a su mejor exponente. Ya es característico su trajinar, que difícilmente baje de los 6, 7 puntos, pero esta vez además le sumó gol –pasada la media hora del primer tiempo– y asistencia de gol, en el complemento, para Renzo Machado. Es bueno decir, también, que cuando el negriazul la pasó mal, Martín Campaña estuvo muy seguro.

Racing se impuso 3-1 a Albion en el Franzini. Comenzó ganando desde el inicio, porque el primer gol del partido fue para la escuelita de Franco Suárez, cuando apenas pisaban el minuto 1. El pionero empató por intermedio de Hernán Toledo antes de que terminara el primer tiempo, pero en la segunda parte pagó caras dos desatenciones de pelota quieta, la primera de ellas, un saque lateral que terminó en tanto de Esteban da Silva; la restante, un córner que fue gol por cabezazo de Guillermo Cotugno.

En el Charrúa, Montevideo City Torque derrotó 1-0 a Defensor Sporting. El gol lo hizo Nahuel da Silva. Los ciudadanos presionaron bien la salida del violeta, hicieron caer en el error a Germán Barrios, que controló largo y le robaron la pelota, y Da Silva definió bien ante el intento de ahogo de Kevin Dawson. Segundo triunfo para los de Marcelo Méndez; para Defensor fue la primera derrota en el Apertura y por eso se mantiene entre los de arriba.

Por último, Cerro y Boston empataron 1-1 en el Tróccoli –Alejo Macelli para el villero, Leandro Suhr para el sastre– y ambos siguen en lo profundo de la tabla.

