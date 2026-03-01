Con lo justo, el bohemio consiguió un triunfo clave ante un rival directo en la zona baja de la tabla con un gol de penal de Rodrigo Rivero.

Después de cuatro fechas del Torneo Apertura, el recién ascendido Central Español dejó este sábado sus primeros puntos por el camino ante Montevideo Wanderers en el Parque Palermo. El bohemio se repone así de la dura derrota por goleada ante Montevideo City Torque en la fecha previa, y al mismo tiempo deja sin invicto al equipo dirigido por Pablo de Ambrosio, que había sido la sorpresa del torneo en el arranque.

El partido fue parejo y cerrado, y se definió por un penal que Rodrigo El Chino Rivero cambió por gol al promediar el segundo tiempo. El equipo dirigido por Mathías Corujo tuvo sus mejores minutos en el arranque del partido. Entró mucho más enchufado y en los primeros 15 fue dominador.

Darlin Mencía, el lateral izquierdo bohemio, generó algunas de las primeras aproximaciones de su equipo, combinando con Rivero y con Nicolás Queiróz, que fue el primero en exigir al arquero de Central, el brasileño Rodolfo Alves. Después, por la derecha, hizo lo propio Nicolás Furtado, con un tiro buscapié peligroso que nadie desvió y que se fue ancho.

El conjunto palermitano después se acomodó en la cancha y equilibró el trámite, pero sin generar tanto peligro, llevando el juego a la disputa en el mediocampo.

Central Español y Wanderers en el Parque Palermo. Foto: María Vivanco

En el segundo tiempo, empezó mejor Central Español. Raúl Tarragona volvió a ser de los mejores de su equipo, exigiendo siempre a la defensa rival y consiguiendo buenas pelotas pese a jugar lejos del área y de espaldas al arco. El nueve palermitano hizo jugar a sus compañeros. A los 5 del complemento le metió un gran pase filtrado a Marcos Montiel, quien también fue protagonista en la segunda mitad con subidas por la izquierda. El lateral quedó mano a mano ante el arquero, pero definió débil y tuvo una gran respuesta de Agustín Buffa que la sacó con el pie zurdo. Una jugada parecida, pero con un pase de Tarragona pinchado por arriba, dejó a Guillermo Gandolfo con la pelota picando dentro del área, pero el tiro se le fue ancho.

El bohemio sufría el partido pero encontró una jugada en ataque por izquierda, en la que la pelota derivó para Jonás Luna dentro del área. El tiro del jugador bohemio era flojo y desviado, pero rozó la mano del defensor palermitano, Logan Ponce, una instancia que el árbitro Augusto Olmos no percibió en el campo y dio tiro de esquina. Pero el VAR llamó al juez que, tras revisarla en el monitor, concedió el tiro penal. Rivero definió perfecto, con un tiro al palo derecho de Rodolfo Alves, quien, aunque acertó el palo y se estiró hacia allí, no pudo atajar la pelota.

Quedaba la mitad del complemento para que Central Español buscara el empate, pero Wanderers supo administrar el juego y frenar la iniciativa del palermitano, que a pesar de haber mandado todas sus armas ofensivas al campo —ingresaron Facundo Milán, Diego Vera, Máximo Alonso, todos atacantes— no encontró chances claras y sufrió su primera derrota en el torneo. De todos modos, Central Español todavía se mantiene como líder con nueve puntos, a la espera de los partidos del domingo. El bohemio, por su parte, sumó su segunda victoria y se mezcló en el grupo de los que tienen 7 unidades.