El tricolor enfrentará a Paisas de Colombia el sábado en Paysandú; si gana, será semifinalista del torneo.

Nacional venció de visitante a Paisas de Colombia en el primer partido de los cuartos de final de la Basketball Champions League Americas (BCLA). Ahora tendrá dos encuentros en Paysandú para cerrar la clasificación; el sábado a las 20.40 será el próximo choque y, de ser necesario, volverán a enfrentarse el domingo a la misma hora.

El tricolor lleva 13 encuentros invictos a nivel internacional. En 2025 fue campeón de la Liga Sudamericana sin derrotas y en la presente edición de la BCLA ganó todo lo que jugó, lo que le valió ser primero en su grupo y quedar a un paso de semifinales tras la victoria en Colombia.

El escenario parece propicio para el tricolor, que tiene dos oportunidades en Uruguay. El escenario será el estadio 8 de Junio, en Paysandú, y las entradas están a la venta en PaysandúTicket.uy. Los socios pagarán $ 400 y las generales estarán a $ 450.

Controlar el ritmo

Paisas juega con el ritmo caribeño; pese a que Colombia no es parte de América Central, su estilo de juego se asemeja a los países de esas zonas. Anarquía absoluta, poca sucesión de pases, correr y tirar. Eso incomodó a los de Álvaro Ponce en el primer partido, que no pudo establecerse defensivamente. Aun así, los colombianos dependen mucho de los momentos de sus jugadores; si tienen basquetbolistas encendidos, dan batalla, pero entran en baches grandes ya que el juego colectivo nunca es sostén cuando las individualidades fallan.

El tricolor suele defender fuerte, presionando en toda la cancha y alimentando la ofensiva de ataques rápidos tras defensas exitosas. En ofensiva estacionada le cuesta más, pero tiene talento en Luciano Parodi, James Feldaine, Connor Zinaich y la reciente incorporación para este torneo de Erik Thomas. Es un plantel completísimo al que no le debe pesar el favoritismo en esta instancia.

¿Y si gana?

La primera respuesta es que si Nacional obtiene un triunfo, se mete en el Final Four, donde estarán los cuatro mejores del torneo. En semifinales enfrentará al ganador del choque brasileño entre Franca y Minas Tenis, que está 1-1, tras dos victorias visitantes, y se definirá esta noche en cancha del primero.

Luis Gallo López, presidente del básquet bolsilludo, tiene claras las intenciones de que la definición de la BCLA sea en el Antel Arena. Nacional ya se postuló para ser el organizador de la sede única donde se disputarán los encuentros para conocer al campeón.