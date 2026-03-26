La pantalla pública se sumará a la cobertura de AUF TV y ofrecerá el partido sin costo; la semana que viene, ante Argelia, sucederá lo mismo.

Canal 5 se integrará a la cobertura de los amistosos de la selección uruguaya de fútbol. Primero emitirá el partido ante Inglaterra, pactado para este viernes en Wembley a las 16.45, la semana que viene trasmitirá el enfrentamiento ante Argelia en Italia. En ambos casos será retransmitiendo la señal de AUF TV. El encuentro podrá verse sin costo a través de la pantalla pública, ampliando el acceso más allá de las opciones de pago que estaban disponibles hasta ahora.

Lo que se conocía hasta el momento era que la emisión estaba prevista para AUF TV, tanto en su sitio web como en YouTube mediante suscripción, además de las plataformas de cable y streaming que incluyen el canal DSports dentro de sus grillas. La incorporación de Canal 5 es una alternativa abierta y accesible para seguir a Uruguay en estos dos últimos partidos fuera de casa.

La propuesta de los Medios Públicos no se limitará al partido. Luego de terminado el Inglaterra-Uruguay -lo mismo que sucederá luego del choque con los argelinos-, la señal estatal ofrecerá un programa especial pospartido. Este viernes, precisamente, en ese espacio se hará la presentación del equipo periodístico que fuera anunciado para la cobertura del Mundial 2026, plantel que integrarán Santiago Castro, Mario Bardanca, José Carlos Álvarez de Ron, Martín Franco, Nicolás Pérez, Camila Antognazza, Sofía Umbre, Jorge Señorans, Jorge Parietti, Diego Domínguez, Gonzalo Delgado y Santiago Díaz, entre otros.