Nelson Abeijón renunció a su cargo en el albiceleste; Alejandro Apud asumirá la dirección técnica.

Los cambios de entrenadores en el fútbol uruguayo suelen estar a la orden del día. En esta temporada apareció el primero recién en la sexta fecha, cuando Nelson Abeijón renunció a la dirección técnica de Cerro tras perder 1-0 con Progreso en el Tróccoli, en un enfrentamiento clave por mantener la categoría.

El albiceleste permanece afuera de la zona del descenso, pero hasta el momento solo sumó dos puntos de 18 posibles, tras dos empates y cuatro derrotas. Además, el cerrense es el equipo con menos goles anotados: dos.

Asumirá Alejandro Apud, quien en 2025 comenzó dirigiendo a Danubio y luego recaló en Wanderers, en dos pasos que no fueron exitosos dentro de su extensa carrera como entrenador. El Turco vuelve al equipo en el que dio sus primeros pasos como director técnico principal: en Cerro dirigió cuatro partidos en 2011, sumando tres derrotas y un triunfo.

Luego estuvo en Sudamérica, Liverpool, Atenas de San Carlos, Racing, Juventud de Las Piedras y Boston River, además de Danubio y Wanderers. En el exterior dirigió a Ayacucho y Cantolao, ambos de Perú.

El entrenador de 58 años comenzará a trabajar el próximo lunes con su nuevo equipo y tendrá la difícil misión de debutar frente a Peñarol, el próximo sábado a las 19.30 en el estadio Campeón del Siglo.

Para completar la semana tendrá otros dos partidos, el miércoles 25 de marzo recibirá a Juventud de Las Piedras a las 17.00 y el sábado 28 va al Parque Viera para jugar ante Wanderers a las 16.00.