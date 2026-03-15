El torneo inicial de la B se jugó entre sábado y domingo, pero la 1ª fecha terminará el martes.

Las canchas del ascenso, de fiesta: empezó la nueva temporada de la Segunda División Profesional, la B de hoy y siempre. Como es una costumbre desde hace algunas temporadas, el campeonato arrancó con una especie de torneo inicial –parecido al Intermedio de Primera, pero al inicio del año– que tiene un premio no muy significativo: asegurarse un puesto de playoffs para el campeón –siempre y cuando no lo consiga por acumulación de puntos–. Pero, a su vez, significa el primer módulo de partidos para sumar e ir armando la Tabla Anual, la que definirá los dos ascensos directos y los cuatro que pugnarán por el tercero.

La fecha que se jugó completa fue la del grupo B. Empezó en el litoral, donde Paysandú FC fue local ante Colón. El equipo montevideano se terminó llevando la victoria 2-0 con goles de Jairo Guerra y Ronald Álvarez, uno en cada tiempo; el otro ganador del grupo fue Oriental, quien dio la sorpresa ganándole a River Plate en el Saroldi. Cristian Franco hizo el primero de los paceños, empató Inti López para el darsenero y, cuando parecía empate porque quedaban 5 minutos de juego, cayeron dos goles más para el 3-1 de Oriental, el primero de Enzo Vlaeminch, el otro de Martín Vallejo. Por último, Rentistas y Plaza Colonia igualaron 0-0.

En el grupo A el primer choque también fue con igualdad, en este caso entre Uruguay Montevideo y Fénix. Fue 1-1, con gol inicial de Lucas Rodríguez para los de Pueblo Victoria y empate sobre el final del inoxidable Gastón Colman. El restante encuentro lo jugaron Huracán y Atenas de San Carlos, quienes terminaron 1-1: Agustín da Rocha para los carolinos, Rodrigo Rey hizo el de Huracán.

La primera fecha recién terminará el martes, cuando en el estadio Goyenola se dé el debut de Tacuarembó y La Luz.