Santiago Aguinaga, zaguero de Colonia Capital, y Mateo Schiafino, jugador de Maldonado, durante el partido por los cuartos de final de la 22° Copa Nacional de Selecciones, el sábado 14 de marzo.

Además, en los partidos de ida, Durazno y Río Negro ganaron de visitantes y hubo un empate entre Colonia y Liga Mayor de Maldonado.

No va como corrección, y sí como insumo informativo que aporte algo en el desarrollo, crecimiento y masividad de la Copa Nacional de Selecciones, del Campeonato del Interior, de nuestro mundial: no es que ahora sí empezó el campeonato, ahora que hay ocho seleccionados de los 35 equipos que empezaron en enero. El campeonato empezó ahí, antes, y, hasta el comienzo de estos cuartos de final de lo que llaman la fase nacional, se jugaron 131 partidos, y se otorgaron cuatro inolvidables títulos en los centenarios campeonatos del Litoral y del Sur, en el casi centenario Este y en el novel Litoral Norte.

Ninguno de los que ganaron esos títulos, ninguno de los que perdieron las finales y, mucho menos, ninguno de los que quiso definir su campeonato y no llegó puede llegar a sentir, pensar o sugerir que recién ahora empezó el campeonato. Parece casi un atrevimiento mirar con desdén los campeonatos anteriores y, de alguna manera, tomar como clasificatorios y nada más los torneos regionales de confederaciones. Tampoco se puede afirmar que empieza la fase nacional, porque el torneo, desde hace 74 años con este doble desarrollo y desde su concepción, aglutinando a los campeones de las confederaciones, es un torneo de todo Uruguay; es nacional desde el arranque.

Lo cierto es que, entonces, con una semana de resaca de gloria y siete días de buscarle la vuelta a la frustración, se jugaron los cuatro partidos de ida de los cuartos de final de la copa, y solo ganó un local —triunfazo de Zona Oeste de Maldonado ante Salto, rompiendo el último invicto de la temporada—, triunfaron dos visitantes 2-1, dando un gran paso para definir la clasificación en casa —Durazno le ganó a Nueva Palmira y Río Negro a Paysandú—, y hubo un intenso y movido empate entre Colonia del Sacramento y la Liga Mayor de Maldonado 2-2.

Todo está abierto

Con los cuatro partidos televisados, todo empezó en el Alberto Suppici de Colonia, donde los locales, vicecampeones del Sur, recibían a Liga Mayor de Maldonado, que en sus anteriores 12 presentaciones —las que le dieron el título— había ganado 11 partidos y perdido solo uno, en la primera final ante Zona Oeste en Pan de Azúcar. Los fernandinos, carolinos y puntaesteños sacaron una amplia y linda diferencia 2-0 con dos anotaciones de Rodrigo Pérez, pero, en una arremetida final de los albiazules coloniense, lo empataron 2-2 con goles de Federico Coccolo y Luciano Soria.

En Nueva Palmira, en el Puerto de los Sueños, con muy buena entrada de público en la cancha de Peñarol, el Ireneo Brito —sí, es con “e”—, y muchísimos duraznenses que llegaron a acompañar a su selección, Durazno consiguió un triunfazo al ganar 2-1 con dos anotaciones del rápido delantero Alexander García, mientras que Facundo Díaz puso el 1-2 y, al final del partido, pugnó por un empate que no consiguió.

El domingo se jugaron los otros dos encuentros, con dos victorias que, por distintas circunstancias, serán recordadas. En el estadio Artigas de Paysandú, Río Negro consiguió un gran triunfo 2-1 que lo deja bien parado para la revancha en Fray Bentos, pero, además, los triperos no ganaban en la heroica desde 1961, según reportó el experimentado comunicador rionegrense Walter Goma Socías. Abrió el marcador, de manera fortuita o genial, Brayan Osores para la visita —desvió por completo un remate que también tenía destino de gol—, lo empató en el segundo tiempo Lucas Ruiz para la Blanca y lo ganó Río Negro con gol de penal de Marcelo Mandela Ramírez.

En el Julio César Abbadie de Pan de Azúcar, Zona Oeste de Maldonado, el rompeinvictos —le había quitado la imbatibilidad a Liga Mayor de Maldonado— rompió los ocho encuentros sin derrota en el año de los salteños y le ganó 1-0 con gol de Carmelo Colman, con un gran cabezazo en la primera parte. Gran triunfo de la Zona, que hace unos años definió la Copa Nacional de Selecciones ante los salteños, que ganaron por penales en Pan de Azúcar.

El fin de semana, también con todos los partidos separados y televisados, se jugarán las revanchas en Salto, Fray Bentos, San Carlos y Durazno, y de allí saldrán los cuatro semifinalistas.