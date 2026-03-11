Jugadores de Barcelona celebran el triunfo ante Botafogo, el 10 de marzo, en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.

Los ecuatorianos eliminaron a Botafogo en Maracaná; hoy se definen otras dos llaves. La confección de bombos y el futuro para los equipos uruguayos en la competencia.

La Copa Libertadores tuvo el primer cimbronazo de la fase previa. Barcelona, de visitante, eliminó a Botafogo al ganarle 1-0 en Maracaná con gol de Milton Céliz. El partido de ida, en Guayaquil, había terminado 1-1.

El único tanto de la noche fue a los 8 minutos; desde ahí los brasileños intentaron por todos los medios, tuvieron el 80% de la posesión, remataron 17 veces, pero no pudieron llegar al empate.

El único uruguayo en cancha fue Mateo Ponte, que fue sustituido a los 34 minutos cuando el equipo locatario cambió su estrategia y puso un delantero por un zaguero. El formado en Danubio estaba jugando por derecha en línea de tres. Lucas Villalba estuvo en el banco de Botafogo, mientras que Sergio Núñez fue suplente en Barcelona; ninguno ingresó.

Con este resultado, el conjunto ecuatoriano se sumó a la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que Botafogo recalará en la Sudamericana.

¿Dónde ver los partidos del miércoles?

El partido de vuelta más desparejo, en lo previo, es el que va a las 19.00. Sporting Cristal, que ganó 1-0 en Venezuela, recibirá a Carabobo con el objetivo de cerrar la llave en Lima. En el conjunto peruano será titular Leandro Sosa en el lateral derecho.

A las 21.30 O'Higgins de Thiago Vecino visitará a Deportes Tolima, en Colombia. En la ida ganaron los chilenos 1-0, que intentarán soportar el temporal de visitante para clasificar a la fase de grupos de la Libertadores. Ambos partidos se verán por la pantalla principal de ESPN y por Disney+.

Bombos de Libertadores y Sudamericana hasta el momento

El 19 de marzo será el sorteo de la fase de grupos de la Libertadores y la Sudamericana, cuando quedarán confeccionadas las zonas con los equipos clasificados.

.