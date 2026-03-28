Diego Díaz y Renato Román, jugadores de Colonia Capital, y Matias Tavares, jugador de Maldonado, durante el partido por los cuartos de final de la 22° Copa Nacional de Selecciones.

Maldonado-Durazno y Salto-Río Negro empiezan a buscar la ruta de la final de la Copa Nacional de Selecciones.

Hay momentos en los torneos que no necesitan exageración. No porque les falte épica, sino porque ya la traen puesta. Las semifinales de la Copa Nacional de Selecciones empiezan este fin de semana y no son el comienzo de nada: son la consecuencia de todo.

De 35 selecciones que empezaron en enero, quedan cuatro. Pero en realidad quedan más: quedan sus regiones, sus historias, sus caminos. Porque esta vez, como en 1952, los que llegaron son los campeones. Salto, Río Negro, Liga Mayor de Maldonado y Durazno. No hay atajos, no hay terceros caminos. Están los que ganaron lo suyo y ahora van por todo.

Nuestro Mundial vuelve a ese formato original en el que cada camiseta carga con algo más que un plantel: carga con una pertenencia.

Los partidos de ida, ambos televisados a través de la señal codificada de Directv y el streaming en DGO, nos mostrarán partidos de rompe y raja y una sucedáneo del VAR que llega al campeonato del Interior

Maldonado– urazno: dos formas de autoridad

El primer capítulo se jugará el sábado a las 21.00 en el estadio del Club San Carlos. Liga Mayor de Maldonado recibirá a Durazno en un cruce que tiene densidad de final anticipada.

De un lado, un equipo que ha construido una campaña que se explica sola: atraviesa toda la temporada con una regularidad que no se resquebraja, y que solo ha perdido un partido en todo el año, en Pan de Azúcar, ante sus propios vecinos maldonadenses de la Zona Oeste. Una estructura sólida que une a futbolistas de Maldonado, San Carlos y Punta del Este en una misma idea. No es un detalle menor: no es un equipo de una ciudad, es una síntesis urbana que juega como tal y que se ha afincado indudablemente entre los vecinos y vecinas de San Carlos.

Del otro, Durazno, que no necesita presentación en estas instancias. Ganó todo lo que tuvo que ganar y lo hizo con autoridad, incluso cuando los partidos se le pusieron cuesta arriba. Tiene oficio, tiene historia y tiene esa capacidad de sostener los momentos en los que otros se desordenan.

Será un cruce de estilos, pero también de convicciones. Y como toda ida, tendrá algo de tanteo y mucho de intención.

Salto–Río Negro un encuentro largamente centenario

El domingo, a las 21.00 en el Dickinson, Salto recibirá a Río Negro en otra semifinal que no necesita presentación. Imaginen que la primera vez que naranjeros y triperos se enfrentaron oficialmente fue en 1922 cuando el primer campeonato del Litoral y como viejos conocidos se vuelven a ver las caras 104 años después de aquel primer partido. Hay mucha historia y jerarquía en esa construcción de partidos ardientes y de pueblo contra pueblo. Una maravilla.

Salto llega desde su condición de campeón del Litoral Norte, con el peso de una historia reciente potente y la capacidad de hacerse fuerte en casa. Supo resolver una serie compleja ante Zona Oeste de Maldonado y, cuando tuvo que golpear, lo hizo en el momento justo.

Río Negro, por su parte, atraviesa un presente colectivo muy alto. Ganó sus partidos con autoridad, incluso con ausencias importantes, y mostró que no depende de un nombre sino de un funcionamiento. En Fray Bentos hay equipo.

Será un duelo que mezcla estilos, ritmos y escenarios. El Dickinson empuja, pero Río Negro ya ha demostrado que sabe jugar lejos de casa.

Una novedad que entra en juego

Estas semifinales tendrán, además, un componente inédito. Se implementará el sistema de soporte de videoarbitraje (FVS), una herramienta que no funciona como el VAR tradicional, sino que se activa a pedido de los entrenadores.

Cada técnico dispondrá de dos oportunidades para solicitar la revisión de jugadas puntuales —gol o no gol, penal, tarjeta roja directa o error de identidad— mediante una tarjeta que deberá entregar al árbitro. Si el reclamo es correcto, la conserva; si no, la pierde.

Habrá un quinto árbitro dedicado exclusivamente a gestionar estas solicitudes, en un intento de mejorar la justicia deportiva sin alterar el ritmo natural del juego.

Es un paso novedoso, que seguramente generará debate, pero que también habla de un torneo que, sin perder su esencia, busca crecer.

Nada empieza, todo continúa. Las semifinales no inauguran el campeonato. No lo elevan por encima de lo anterior. Lo continúan.

Antes de estos cuatro equipos hubo decenas que jugaron, que ganaron, que perdieron, que llenaron canchas y rutas. Hubo títulos que ya son historia en el Sur, el Este, el Litoral y el Litoral Norte. Todo eso sigue estando.

Ahora, simplemente, quedan cuatro. Cuatro pueblos que no se representan solo a sí mismos. Cuatro camisetas que cargan con regiones enteras. Cuatro historias que se cruzan para ver cuál sigue.

Nuestro Mundial no cambia de etapa: cambia de escala. Y este fin de semana vuelve a empezar. O, mejor dicho, vuelve a seguir.