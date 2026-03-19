El centrocampista uruguayo del Panathinaikos, Facundo Pellistri, y el brasileño del Real Betis, Natan Bernardo de Souza, durante el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League entre el Real Betis y el Panathinaikos FC en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla, el 19 de marzo.

Además, Facundo Pellistri jugó en el Panathinaikos, que quedó eliminado; los tres futbolistas uruguayos fueron titulares.

El miércoles, el Braga, que tuvo a Rodrigo Zalazar como titular, venció 4-0 al Ferencváros por la Europa League. El uruguayo fue figura en la goleada donde marcaron Ricardo Horta –en dos ocasiones–, Florian Grillitsch y Gabri Martínez. Zalazar asistió a Horta para abrir el marcador y también estuvo involucrado en el segundo tanto de su equipo, ya que provocó el rebote después de patear y Grillitsch se encontró con el gol. En el tercero, volvió a asistir, para dar vuelta un global que había empezado 2-0 en desventaja para los portugueses frente a los húngaros. Finalmente, le dio otro pase a Horta para que cerrara el pasaje a la siguiente fase con un golazo. El Braga de Zalazar jugará con el Betis, que dejó afuera al Panathinaikos de Facundo Pellistri.

El elenco griego, que contó con el delantero celeste entre los titulares, algo que ya es habitual para el ex Manchester United y Peñarol, llegó con la ventaja mínima de 1-0 conseguida en Grecia. Pero Aitor Ruibal, cuando ni siquiera iban diez minutos de juego, empató el global. El marroquí Sofyan Amrabat aumentó la cuenta antes del cierre del primer tiempo, y Cucho Hernández y Antonio pusieron cifras definitivas.

Por su parte, Matías Vecino, el ex Central Español y Lazio, sigue adelante con su equipo, el Celta de Vigo. Consiguió la clasificación a la siguiente fase luego de derrotar al Lyon por 2-0 en Francia tras haber empatado 1-1 en España. El conjunto francés jugó con un futbolista menos desde el minuto 19 por la expulsión del senegalés Niakhaté; el equipo gallego jugará los cuartos de final frente al Friburgo alemán.

El Friburgo, justamente, obtuvo la clasificación tras derrotar al Genk belga por 5-1. Además, el Nottingham Forest derrotó por penales al FC Midtjylland de la liga danesa, luego de empatar 2-2 en el global, y jugará contra el Porto, que venció al Stuttgart por 2-0, cerrando un global de 4-1. El Aston Villa del arquero argentino Emiliano Dibu Martínez derrotó al Lille por 2-0, para un 3-0 global, y se medirá con Bologna, que en alargue eliminó a la Roma.

Resumiendo, así quedaron definidos los cruces de cuartos de final: Braga-Betis, Friburgo-Celta, Porto-Nottingham Forest y Bologna-Aston Villa.