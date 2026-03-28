Jordan Henderson y Federico Valverde durante el partido amistoso internacional de fútbol entre Inglaterra y Uruguay en el estadio de Wembley, al oeste de Londres, el 27 de marzo.

El defensor inglés y el volante uruguayo, brindaron testimonio luego del empate 1-1. En otro orden, Argentina derrotó a Mauritania, Ecuador empató con Marruecos y Paraguay le ganó 1-0 a Grecia con el debut del uruguayo Gastón Olveira en el arco.

El defensor de Inglaterra, Harry Maguire, se expresó tras el partido que su selección empató 1-1 con Uruguay en Wembley. El zaguero señaló que “era una roja clarísima” la falta protagonizada por Ronald Araújo sobre Phil Foden. Maguire agregó que “no ves entradas como esa y que no sean tarjeta roja. Estamos a pocos meses del Mundial y tenemos árbitros que permiten ese tipo de jugadas violentas. Es decepcionante”.

“Creo que controlamos todo el partido, ellos no generaron chances claras. Podríamos haber estado mejor, lo sabemos, pero tuvimos el dominio”, agregó. En cuanto al penal que le permitió a Federico Valverde convertir el empate, dijo que fue “un penal ridículo, muy suave. Él patea la pelota por arriba del arco y Ben solo intenta bloquear el remate. No es una entrada malintencionada, es parte de defender dentro del área”.

Por su parte, el volante uruguayo Federico Valverde señaló tras el partido en Wembley que Uruguay hizo “un gran trabajo, sobre todo cuando estuvimos con la idea que quería Marcelo [Bielsa], que era marcar mano a mano. Cuando lo hicimos fue cuando mejor nos sentimos todos. Tuvimos muchas ocasiones”, afirmó. “Obviamente hay que seguir mejorando, pero porque llevamos mucho tiempo sin jugar juntos. Yo llevo dos convocatorias sin estar con todos los compañeros, y siempre hay algún lesionado”, dijo el crack del Real Madrid.

Concluyó además que “lo importante es que hoy se plasmó durante muchos minutos el objetivo y la idea que quiere el entrenador. Después del gol, sacamos esa garra y fuimos a ganar en vez de quedarnos conformes con el empate, y tuvimos un par de chances más”.

Ganaron Paraguay y Argentina, empató Ecuador

Este viernes continuó la fecha FIFA que se extenderá hasta el martes. Más allá del partido que disputó la selección uruguaya, jugaron Ecuador, Paraguay y Argentina. En Madrid, la selección ecuatoriana que dirige el argentino Sebastián Becaccece empató 1-1 con Marruecos, que logró la igualdad en la hora. Enner Valencia y Gonzalo Plata fueron figuras en la selección sudamericana. Apenas iniciado el segundo tiempo, de los pies de Plata se generó la jugada en la que John Yeboah concretó el primero. El arquero marroquí Bono se convirtió en figura y le permitió a su equipo ir por el empate. Plata, que estuvo en todas, cometió penal sobre Neil Al Aynoui, que él mismo pateó. El arquero Hernán Galíndez tapó el disparo y en el rebote Mohamed Hrimat consiguió el tanto. La jugada fue revisada por el VAR y luego de algunas dudas, el árbitro la anuló. Sin embargo, el mismo Al Aynoui tuvo su revancha sobre el final del partido y de cabeza empató el score. Ecuador jugará con Países Bajos el martes.

La selección paraguaya que dirige el también argentino Gustavo Alfaro le ganó a Grecia y continuó de esta manera en racha de triunfos. Un golazo de tiro libre de Diego Gómez le dio la victoria 1-0 al conjunto guaraní en el estadio Georgios Karaiskakis. Gastón Olveira, uruguayo nacionalizado, fue titular en el arco del equipo ganador y no tuvo demasiados sobresaltos. El exarquero de River Plate en nuestro país quiere asegurarse un lugar en la lista para el Mundial a disputarse desde junio en Estados Unidos, México y Canadá. La selección guaraní se enfrentará a Marruecos el martes 31 en Lens.

La selección argentina, con Lionel Messi entrando desde el banco de los suplentes, derrotó a la selección de Mauritania en La Bombonera de Buenos Aires. Nahuel Molina tiró el centro atrás para que Enzo Fernández batiera al arquero Mamadou Diop, y así marcar el primero. Nicolás Paz, figura del Como de Italia, convirtió el segundo de tiro libre. Messi entró en el segundo tiempo junto a Franco Mastantuono y Rodrigo De Paul. Luego de algunos intentos en los que se lució el arquero argentino Emiliano Martínez, Jordan Lefort consiguió el descuento para Mauritania que marcaría el definitivo 2-1. Argentina volverá a jugar el martes ante Zambia, también en La Bombonera.