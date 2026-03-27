El Pajarito se refirió a su momento personal y al de sus compañeros de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, que comienza en junio.

Federico Valverde habló con AUF TV en la previa del partido de Uruguay ante Inglaterra en Wembley. El volante surgido en Peñarol, figura en Real Madrid, aunque también ha jugado como lateral, expresó que le “gusta ayudar al equipo. A veces necesita un lateral, a veces un extremo, y ahí voy a estar yo”. El futbolista agregó que tiene “muchas ganas e ilusión; es un orgullo vestir esta camiseta”.

“Es un momento único que a veces cuesta asimilar, pero me ayuda a enfocarme más en el fútbol”, dijo en relación con su momento personal como capitán de Real Madrid. “Cuando era niño soñaba con jugar en los mejores clubes del mundo y en la selección. Uno no sabía que detrás de todo eso hay momentos que no son buenos, que se reciben críticas, pero eso me hizo ser mucho más fuerte como persona y como futbolista para afrontar determinadas situaciones de otra manera”, agregó.

Junto con Ronald Araújo en Barcelona y Josema Giménez en Atlético de Madrid, también capitanes en sus respectivos equipos, conforma un tridente de referentes de algunos de los equipos más importantes de España y del mundo. “Somos ejemplos para muchos niños. En Uruguay a veces se suele valorar poco, capaz porque no tenemos un buen rendimiento [en la selección], por lo menos yo. Somos la imagen en clubes muy importantes”.

En relación con los futbolistas uruguayos en general, expresó que “se suelen valorar esas cosas cuando los jugadores ya no están en esos equipos. Ahora tenemos que ser conscientes de los jugadores que tenemos, no solo en estos tres equipos, sino también en la Premier y en todos los lugares del mundo”.

En referencia a la doble fecha FIFA, la última para el seleccionado uruguayo de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que comienza en junio, Valverde dijo que “son los últimos partidos para prepararnos bien para el Mundial y conectarnos dentro del campo, estar juntos y unidos”. Uruguay jugará con Inglaterra la tarde del viernes y con Argelia el martes en Italia.

El futbolista del Real Madrid comparó además su actuación en la Copa del Mundo de Catar 2022 y expresó que “las cosas fueron mal a nivel grupal. Mucha gente se la agarró conmigo, pero son cosas que suelen pasar, es normal. Eso me hizo crecer como persona y como futbolista, yo pensaba que estaba en un buen momento, pero capaz que no era lo que la selección precisaba en ese momento”.

Sobre el próximo certamen, señaló que está “en otra etapa, más maduro. Creo que va a ser un buen Mundial para todos. Hay que ganarles a todos y hacer un buen Mundial. Ojalá podamos festejar con la gente en Uruguay, que es el sueño de todos”.