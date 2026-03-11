Las Cimarronas cayeron 3-1 ante Escocia y quedaron eliminadas de la chance de llegar al Mundial de este año.

Uruguay alimentó su ilusión con un triunfazo sobre Gales y, en la última fecha del grupo del repechaje mundial que se disputa en India, se jugaba la chance de acceder a semifinales, donde debía vencer a Escocia.

Las Cimarronas perdieron 3-1 en el encuentro cumbre y quedaron eliminadas. Teresa Viana igualó transitoriamente en el segundo chico. Jennifer Eadie había puesto en ventaja a las europeas y Katherine Holdgate puso un doblete para inclinar la balanza definitivamente; la igualdad también clasificaba a las escocesas, por lo que la recta final del encuentro se hizo imposible para las uruguayas.

Uruguay, que terminó tercero en su grupo, jugará buscando el quinto puesto ante Austria, el viernes a las 6.30, y cerrará su participación el sábado en este minitorneo; el horario del último encuentro dependerá del resultado anterior.

Inglaterra, Italia, Escocia e India definirán los últimos clasificados al Mundial. Los tres mejores van directo, mientras que el cuarto deberá quedar mejor ubicado que Japón para obtener el boleto.

Entre el 15 y 30 de agosto de este año se celebrará el Mundial de hockey sobre césped femenino que organizarán Países Bajos, en Amstelveen, y Bélgica, en Wavre. Los dos países anfitriones, Alemania, Argentina, Estados Unidos, España, Nueva Zelanda, China, Sudáfrica, Chile, Australia e Irlanda ya están clasificados.