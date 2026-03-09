La selección de hockey femenina venció 3-2 a Gales y mantuvo sus chances de clasificación.

Entre el 15 y el 30 de agosto de este año se celebrará un nuevo Mundial de hockey sobre césped femenino que organizarán Países Bajos -en Amstelveen- y Bélgica -en Wavre-. Los dos países anfitriones, Alemania, Argentina, Estados Unidos, España, Nueva Zelanda, China, Sudáfrica, Chile, Australia e Irlanda ya están clasificados.

Uruguay está disputando el Premundial en India, que reúne ocho selecciones: Austria, Inglaterra, India, Italia, Corea, Escocia y Gales, además de las cimarronas. Los equipos están divididos en dos grupos de cuatro, que compiten en formato todos contra todos dentro de su serie. Los dos primeros de cada zona van a semifinales y los primeros tres del certamen sacan boleto directo al Mundial, mientras que el cuarto deberá quedar mejor ubicado que la selección japonesa, que terminó en el mismo lugar en el Premundial disputado en Santiago de Chile.

Un triunfo que ilusiona

Uruguay debutó con derrota 4-0 frente a India, uno de los candidatos a sellar el boleto directo al Mundial. En el segundo encuentro, las Cimarronas vencieron de atrás a Gales por 3-2, con goles de Manuela Vilar, Agustina Díaz y Teresa Viana. Las celestes empezaron perdiendo a los cuatro minutos, pero lo dieron vuelta entre el segundo y el tercer chico, el gol final de las europeas solamente sirvió para maquillar el resultado final.

Ahora Uruguay jugará frente a Escocia el miércoles a las 8.45 con la necesidad de ganar para buscar la clasificación a semifinales. Tanto India como Escocia tienen 4 puntos, Uruguay tiene 3 y cierra Gales sin unidades y eliminado.

En el otro grupo, Inglaterra aseguró el primer lugar con dos triunfos y será el rival de las Cimarronas en caso de que clasifiquen, mientras que Italia y Corea del Sur se enfrentarán en la última fecha para determinar el segundo clasificado.

Plantel de Uruguay Goleras: Victoria Bate, Miranda Martínez. Defensas: Florencia Peñalba, Belén Barreiro, Lucía Olascoaga, Martina Rago, Chiara Curcio. Mediocampistas: Elisa Civetta, Clementina Cristiani, Jacinta Curutchague, Manuela Vilar, Lupe Curutchague, Magdalena Gómez, Manuela Quiñones, Magdalena Verga. Delanteras: Teresa Viana, Agustina Díaz, Agustina Martínez, Paula Pérez, María Eugenia Rodríguez.

