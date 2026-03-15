Las Cimarronas durante el partido ante Estados Unidos. Foto: Santiago Faux, Comité Olímpico Uruguayo

Tras quedar sin chances de clasificación al Mundial, Las Cimarronas cerraron el torneo con dos triunfos.

Uruguay disputó el repechaje para clasificar al Mundial de hockey sobre césped en India. Las Cimarronas debutaron con derrota frente a las locales pero luego vencieron a Gales en un juego clave, lo que le dio la chance de llegar a la última fecha con la posibilidad de acceder a semifinales con un triunfo. En el partido cumbre fue caída 3-1 ante Escocia.

Ya sin chances del boleto mundialista, Las Cimarronas jugaron dos encuentros más con un nuevo objetivo: el quinto puesto. El viernes fue goleada 3-0 sobre Austria, con dos goles de Teresa Viana y otro de Manuela Vilar, en un partido donde las celestes comenzaron ganando a los tres minutos y dominaron de principio a fin.

El sábado nuevamente el rival fue Gales, y Uruguay se impuso 3-0 para terminar en el quinto puesto. Recién en el segundo chico, de penal, Teresa Viana pudo romper la paridad, Magdalena Verga anotó el segundo y Lupe Curutchague completó la goleada.

Fue un buen torneo para Las Cimarronas que quedaron arañando los puestos de clasificación.

El Mundial armado

Entre el 15 y el 30 de agosto de este año se celebrará un nuevo Mundial de hockey sobre césped femenino que organizarán Países Bajos -en Amstelveen- y Bélgica -en Wavre-.

Los dos países anfitriones, Alemania, Argentina, Estados Unidos, España, Nueva Zelanda, China, Sudáfrica, Chile, Australia, Inglaterra, India, Escocia, Japón e Irlanda son los clasificados al torneo.

La forma de disputa es novedosa, arrancan en cuatro grupos de cuatro selecciones donde los dos primeros de cada grupo avanzan a nuevas zonas de cuatro, arrastrando los puntos obtenidos contra el rival común.

En esa segunda fase, los dos mejores clasifican a semifinales mientras que los dos restantes jugarán para definir la clasificación del quinto al octavo puesto. Los que quedaron afuera en primera ronda jugarán encuentros para ubicarse del noveno al decimosexto lugar.