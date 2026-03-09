El entrenador dirigirá al tricolor el próximo viernes frente a Montevideo Wanderers en el Gran Parque Central.

Nacional perdió 3-1 ante Juventud de Las Piedras por la quinta fecha del torneo Apertura y se encendieron las alarmas sobre la continuidad de Jadson Viera en el cuerpo técnico tricolor.

El tricolor venía de perder el clásico en el Gran Parque Central y apenas suma siete puntos hasta el momento en el primer torneo corto del año, producto de los triunfos frente a Boston River y Progreso, y el empate ante Racing.

Pese a que Viera fue campeón uruguayo asumiendo en la recta final de la temporada 2025, no logró ganar en ningún partido dirigido durante los 90 minutos. Sumó cuatro empates, incluyendo el último ante el carbonero, donde el tricolor se coronó con gol del nigeriano Christian Ébere en el alargue. En 2026 perdió por penales frente a Peñarol en la final de la Supercopa, en el primer partido oficial del año.

Desde su llegada al tricolor, Jadson dirigió diez partidos, ganó tres -contabilizando la última final del 2025-, empató cinco y perdió los dos restantes, que casualmente fueron los últimos encuentros de Nacional.

En este contexto, la directiva de Nacional analizó su continuidad en el cargo. Más allá de que los números no avalan al entrenador, el rendimiento futbolístico del equipo tampoco ofrece garantías para confiar en el crecimiento; varios directivos, sobre todo opositores, plantearon su idea de finalizar el ciclo.

El lunes por la mañana hubo una reunión de directiva en la sede de la institución; en la misma se decidió que Viera y su cuerpo técnico continuarán en el cargo, al menos hasta el próximo viernes, donde el tricolor recibirá a Wanderers a las 20.00 en el inicio de la sexta fecha del Apertura. La decisión se conversó, cada uno mostró su postura, pero no se llevó a una votación formal.

Un resultado negativo ante el bohemio, que está último en la tabla del descenso, puede ser sinónimo de salida para el entrenador que, por el momento, tiene el respaldo directriz.