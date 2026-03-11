La selección nacional de fútbol de Irán, previo a un partido ante Uzbekistán, el 25 de marzo de 2025, en Teherán.

“Desde que este gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no tenemos condiciones para participar”, dijo el ministro de Deportes, Ahmad Donyamali; Donald Trump había dicho que el país asiático es “bienvenido en Estados Unidos”.

Desde los primeros días de marzo la participación de Irán en el Mundial 2026 está en duda debido a la escalada bélica en Medio Oriente, con constantes bombardeos. Las guerras y los ataques contra sociedades civiles están en buena parte del planeta, pero la FIFA no tomó ninguna medida al respecto.

Estados Unidos, uno de los tres organizadores de la Copa del Mundo, atacó Venezuela, Yemen y ahora Irán, pero no es cuestionado por el ente rector del fútbol global. Además, el conflicto directo entre Irán y el país norteamericamo plantea dilemas diplomáticos, desde la concesión de visados hasta la seguridad de la delegación y los aficionados. En ese sentido, el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, declaró que “desde que este gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no tenemos condiciones para participar”, adelantando que Irán no concurrirá a la Copa del Mundo.

Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol, también se pronunció públicamente: “¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos? Hoy es imposible”.

Irán integra el grupo G con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, y sus tres partidos estaban pactados en ciudades estadounidenses; dos en Los Ángeles y uno en Seattle. Si bien todavía no hubo una comunicación oficial, las voces alzadas de las autoridades iraníes marcan que la confirmación es cuestión de tiempo.

Días atrás, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había posteado en su cuenta de Instagram que “me reuní con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hablar de los preparativos y de la creciente emoción a medida que se acerca el comienzo. También hablamos sobre la actual situación en Irán y sobre el hecho de que el equipo iraní se haya clasificado. Durante la conversación Trump reiteró que el equipo iraní es bienvenido a competir en el torneo en Estados Unidos”.

¿Qué pasa si Irán no va al Mundial?

El reglamento establece que las selecciones que se retiren del Mundial sufrirán severas sanciones económicas y deportivas. El artículo 6.2 marca: “Si una federación participante se retira del Mundial de la FIFA 2026 a más tardar 30 días antes del primer partido de la fase final, la Comisión Disciplinaria de la FIFA le impondrá una multa de 275.000 euros como mínimo”. Y el mismo punto agrega: “Si una federación participante se retira del Mundial en los 30 días previos al primer partido de la fase final, la Comisión Disciplinaria de la FIFA le impondrá una multa de 550.000 euros como mínimo”.

Además, la federación que decida no participar deberá “reembolsar todos los fondos recibidos de la FIFA para la preparación de su selección, así como los pagos de contribuciones relacionadas con la competición que hayan recibido de la FIFA. Si una federación participante no es admitida en el Mundial de la FIFA, queda excluida o se retira de él una vez que este haya comenzado, la Comisión Disciplinaria de la FIFA podría aplicar otras medidas disciplinarias, para las que se tendría en cuenta el momento de la retirada o la exclusión, la gravedad de la infracción que resultó en la inadmisión o en la exclusión, posibles factores atenuantes y cualquier otra circunstancia pertinente”.

Deportivamente, Irán también puede ser perjudicado: “Estas sanciones disciplinarias pueden incluir la exclusión de la federación participante en cuestión de una competición futura de la FIFA”.

Irak y Emiratos Árabes Unidos, los posibles sustitutos

Está claro que si se confirma que Irán no participa en el Mundial, el lugar disponible quedará para una selección de la confederación asiática. Irak, clasificado al repechaje mundialista que se jugará a fines de marzo, es el candidato natural, aunque también podría lograr el boleto deportivamente sin necesidad de invitación.

De hecho, la federación iraquí pidió postergar la repesca por los conflictos bélicos, pero al momento no tuvo respuesta de la FIFA, que, si le da la clasificación directa, podría ahorrarse un problema a corto plazo.

La otra selección que aguarda expectante es la de Emiratos Árabes Unidos, que perdió el partido con Irak para llegar al repechaje.

En México también hay problemas

Guadalajara, ciudad sede del Mundial 2026, está tomada por el narcotráfico y tiene cuatro encuentros pactados para la Copa del Mundo, entre los que se incluye el partido Uruguay-España.

Las autoridades de la FIFA están en contacto directo con la seguridad de Jalisco, con la necesidad de garantizar el normal desarrollo de esos encuentros, tanto en lo deportivo como en el movimiento de la masa social que llegará a la ciudad para presenciar los juegos en cuestión.

En medio de todos los problemas, el único anuncio oficial de la FIFA fue sobre las nuevas reglas que regirán a partir del torneo.