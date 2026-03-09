El entrenador no le encuentra la vuelta al equipo, que volvió a perder; Viera habló con la prensa después del partido en Las Piedras y se refirió al momento del equipo.

Nacional cayó de manera categórica frente a Juventud de Las Piedras en el Parque Artigas de la ciudad canaria y su entrenador, Jadson Viera, habló tras el partido. Dijo que “hay que vivir el momento”, luego de perder su segundo partido consecutivo, entre los que se encuentra el clásico con el tradicional rival. Alejo Cruz, Gonzalo Gómez y Mateo Izaguirre fueron los verdugos del tricolor, que descontó por intermedio de Maxi Gómez, quizás la única buena señal de la tarde del domingo. Es que, además de las derrotas, Nacional no demuestra espíritu colectivo ni aumenta su volumen de juego, al mismo tiempo que tampoco se destacan sus figuras de renombre.

El técnico de Nacional, que al día de hoy ganó siete de 15 puntos posibles en lo que va del Apertura, agregó que “no hemos encontrado ni el funcionamiento de lo que queremos nosotros. La autocrítica es fuerte. Con pocas llegadas nos hacen los goles. Como les dije a los jugadores: el responsable máximo soy yo en todo esto. Seguiremos intentando buscar variantes, sistemas y lo que sea, que en la semana lo trabajamos mucho”.

“De repente no esperábamos que fuera tan pronto todo esto. Tenemos que seguir trabajando y me hago responsable. La crítica está y el momento no es el mejor. Tenemos que encontrar el mejor rendimiento de todos también y en esto voy a seguir trabajando, y acomodar algunas situaciones que nos están afectando”, señaló tras el encuentro en el Parque Artigas de Las Piedras. El entrenador, tras hacerse responsable de la situación que atraviesa el equipo, expresó que “los jugadores entregan todo”.

En tiendas pedrenses

El Pelado Martín Cáceres es un baluarte en los pedrenses y también brindó su testimonio tras el encuentro en el que su equipo derrotó a Nacional con contundencia. “Se pudo conseguir la victoria. No se venía rindiendo como en la copa. La entrega del plantel, con los 11 que salieron al campo y los cambios que tuvimos, salió a la perfección”, expresó el ex Juventus y Barcelona, entre otros equipos. “Se venían haciendo buenos partidos en general, pero no se conseguía la victoria. Hoy, con un poco de juego y la entrega, se logró el resultado. A veces no importa si se juega bien o mal, lo importante es conseguir los puntos. Ahora a seguir sumando y trabajando”, agregó el también exfutbolista de la selección nacional.

Por su parte Alejo Cruz, autor del primer gol, asistente en el tercero y figura del partido, dijo a la prensa que “necesitábamos sumar en el Apertura. En la Copa Libertadores estamos definiendo para entrar en fase de grupos y necesitábamos este triunfo. Por suerte se dio de buena manera”. Juventud se jugará todos los boletos en el máximo certamen continental cuando enfrente al DIM en Colombia el jueves. “El cuerpo técnico siempre nos da las herramientas, partido a partido, y hoy se vio claro la idea de él”, concluyó el delantero.