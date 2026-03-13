El experimentado entrenador uruguayo, tricampeón con los cremas de Universitario en Perú y con pasaje por la selección incaica, se encamina a dirigir a uno de los grandes equipos chilenos.

Todo parece indicar que Jorge Fossati dirigirá a Universidad de Chile, luego de su éxito en el fútbol peruano. El entrenador, exarquero y director técnico de Peñarol, además de haber dirigido la selección uruguaya, consiguió un tricampeonato con los cremas de Universitario de Deportes de Perú.

Eso lo llevó, en un impasse, a dirigir a la selección peruana camino al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero aquel deseo no prosperó y, a pesar de cambiar de entrenador, Perú volvió a quedarse sin pasaje. Sin embargo, en las últimas horas el nombre de Fossati volvió a surgir: seguiría su carrera en la dirección técnica de la U de Chile, donde juega el también uruguayo Octavio Rivero.

La U tuvo un arranque dispar en 2026, en el que necesitó despedir a su entrenador Francisco Paqui Meneghini, quien sólo logró una victoria, frente a Colo-Colo, en el clásico de la Liga de Primera, algo que en su momento ilusionó a su gente. Sin embargo, cuatro empates y dos derrotas en siete jornadas afrontadas lo alejaron del cargo. La llegada de Fossati al equipo azul podría dar un giro porque también está en carrera el argentino Ariel Holan, exentrenador, entre otros equipos, de Rosario Central, donde también jugó Fossati.

Holan ya conoce la gloria trasandina tras haber sido campeón con Universidad Católica. En Argentina se coronó con Rosario Central y con el rojo de Avellaneda, Independiente, consiguió la Copa Sudamericana en 2017. Otros nombres que se manejan, más allá de que el de Fossati tomó fuerza en las últimas horas, son los de Ronald Fuentes, recordado exjugador de Universidad de Chile, y Esteban González, el entrenador campeón con Coquimbo Unido, que aún tiene contrato vigente con el Querétaro de México.

Universidad de Chile deberá disputar la fecha 7 del Campeonato Nacional el próximo sábado 14 a las 18.00. El encuentro, precisamente frente a Coquimbo Unido, será en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. La U será dirigida de forma interina por John Valladares.

“Es cierto, me llamaron de Universidad de Chile, yo hablé con el directivo el miércoles pasado. Si no me interesara la opción, ni siquiera habría respondido el llamado. Veremos qué pasa en los próximos días”, confirmó el Flaco a La Tercera de Chile.

Nacido en Tacuarembó, Uruguay, Fossati fue arquero de Peñarol, Independiente, Rosario Central, Millonarios FC y Temuco. Como entrenador, dirigió a Peñarol, Danubio, Colón de Santa Fe, Cerro Porteño, Internacional de Porto Alegre y Liga de Quito, donde conquistó la Copa Sudamericana en 2009 y la Recopa. En el fútbol asiático logró títulos con Al-Sadd SC y Al-Rayyan SC, incluyendo la AFC Champions League en 2011. A nivel de selecciones no solo dirigió la de Uruguay, sino también la de Perú y la de Qatar.